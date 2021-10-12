У Києві встановили скульптуру, схожу на фалос, — соцмережі (фото)
Якщо вірити авторам зображення, об'єкт розташований поруч із Борщагівською вулицею. У соцмережах активно обговорюють, звідки він взявся і для чого.
На Facebook-сторінці "Історія Солом'янського району", де публікуються різні матеріали про Солом'янський район столиці, виклали фотографію фалоса, встановленого недалеко від торгового центру Arkadia на вулиці Борщагівській. Знімок підкріпили словами: "Як підписати?".
На зображенні видно, що скульптура розташована на газоні поряд із проїжджою частиною. Поруч як ні в чому не бувало пересуваються перехожі та їздять автомобілісти.
Географічно об'єкт розташований недалеко від зупинки швидкісного трамвая "Індустріальна".
Під публікацією користувачі почали гадати, чому ж скульптура статевого органу раптом з'явилася на столичній вулиці. Серед варіантів — це "подарунок киянам від міської влади", "садовий гном" і навіть "грибочок". Один із користувачів запропонував перемістити об'єкт на Троєщину.
Інший користувач, дивлячись на зображення, згадав знамените відео "Кварталу 95" про гру на піаніно статевим органом.
Фокус звернувся до адміністрації групи з питанням про те, чи є знімок справжнім і якщо так, то коли об'єкт знаходився в Солом'янському районі і чи знаходиться він там зараз. На момент публікації матеріалу відповіді не отримали.
Нагадаємо, що величезне обличчя дівчини-потопельниці з'явилося з-під води в Іспанії. Скульптура була встановлена без попередження місцевих жителів, і на наступний ранок чимало людей по-справжньому злякалися, побачивши в каламутній воді обличчя людини.
Раніше ми писали про те, що в Японії тайфун забрав у море скульптуру "Жовтий гарбуз" вартістю $3 млн.