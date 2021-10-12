У Києві встановили скульптуру, схожу на фалос, — соцмережі (фото)

Якщо вірити авторам зображення, об'єкт розташований поруч із Борщагівською вулицею. У соцмережах активно обговорюють, звідки він взявся і для чого.

На Facebook-сторінці "Історія Солом'янського району", де публікуються різні матеріали про Солом'янський район столиці, виклали фотографію фалоса, встановленого недалеко від торгового центру Arkadia на вулиці Борщагівській. Знімок підкріпили словами: "Як підписати?".

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На зображенні видно, що скульптура розташована на газоні поряд із проїжджою частиною. Поруч як ні в чому не бувало пересуваються перехожі та їздять автомобілісти.

Географічно об'єкт розташований недалеко від зупинки швидкісного трамвая "Індустріальна".

Фото: Скриншот

Під публікацією користувачі почали гадати, чому ж скульптура статевого органу раптом з'явилася на столичній вулиці. Серед варіантів — це "подарунок киянам від міської влади", "садовий гном" і навіть "грибочок". Один із користувачів запропонував перемістити об'єкт на Троєщину.

Фото: Скриншот

Інший користувач, дивлячись на зображення, згадав знамените відео "Кварталу 95" про гру на піаніно статевим органом.

Фото: Скриншот

Фокус звернувся до адміністрації групи з питанням про те, чи є знімок справжнім і якщо так, то коли об'єкт знаходився в Солом'янському районі і чи знаходиться він там зараз. На момент публікації матеріалу відповіді не отримали.

Нагадаємо, що величезне обличчя дівчини-потопельниці з'явилося з-під води в Іспанії. Скульптура була встановлена без попередження місцевих жителів, і на наступний ранок чимало людей по-справжньому злякалися, побачивши в каламутній воді обличчя людини.

Раніше ми писали про те, що в Японії тайфун забрав у море скульптуру "Жовтий гарбуз" вартістю $3 млн.