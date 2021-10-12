Закарпатская ОГА объявила чрезвычайную ситуацию в связи с острой нехваткой газа для бюджетников

По словам главы ОГА Анатолия Полоскова, дефицит природного газа для бюджетных организаций составляет 25 млн кубометров.

В Закарпатской области объявлена чрезвычайная ситуация из-за дефицита природного газа для бюджетных учреждений. На период отопительного сезона 2021 – 2022 организации нуждаются примерно в 25 млн кубометров газа. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

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По словам главы администрации Анатолия Полоскова, ситуация возникла из-за того, что поставщики газа, которые выиграли торги в этом году до подорожания топлива и заключили договора, отказываются поставлять газ по договорным ценам.

"Ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений на период отопительного сезона составляет около 25 млн кубометров. Потому цена и отсутствие поставщика природного газа ставит под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу заведений в осенне-зимний период",— отметил Полосков.

В сообщении упоминается Меморандум, подписанный Кабмином, "Нафтогазом Украины" и Офисом Президента, согласно которому тарифы на газ не будут повышаться и цена на газ для бюджетников будет в пределах 16,39 грн за кубометр. Однако Меморандум не предусматривает стабильных цен для юридических лиц, которые используют газ для отопления и подогрева воды. А так как бюджетные учреждения области в основном имеют автономное отопление, они вынуждены закупать топливо непосредственно у поставщиков по индивидуальным договорам.

Возможным вариантом выхода из кризиса, по мнению чиновников, может стать поиск гарантированного поставщика газа по индивидуальным договорам для удовлетворения потребностей бюджетных организаций.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" призвал производителей тепла и горячей воды ускорить подписание мировых соглашений о погашении задолженности за газ. Но предприятия с арестованными счетами из-за долгов не могут оплатить новые поставки.