Закарпатська ОДА оголосила надзвичайну ситуацію в зв'язку з гострою нестачею газу для бюджетників

За словами голови ОДА Анатолія Полоскова, дефіцит природного газу для бюджетних організацій становить 25 млн кубометрів.

У Закарпатській області оголошено надзвичайну ситуацію через дефіцит природного газу для бюджетних установ. На період опалювального сезону 2021 — 2022 організації потребують приблизно 25 млн кубометрів газу. Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

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За словами глави адміністрації Анатолія Полоскова, ситуація виникла через те, що постачальники газу, які виграли торги цьогоріч до подорожчання палива й уклали договори, відмовляються постачати газ за договірними цінами.

"Орієнтовна потреба природного газу для бюджетних установ на період опалювального сезону становить приблизно 25 млн кубометрів. Тому ціна і відсутність постачальника природного газу ставить під загрозу своєчасність початку опалювального сезону і безперебійну роботу закладів в осінньо-зимовий період", — зазначив Полосков.

У повідомленні згадується Меморандум, підписаний Кабміном, "Нафтогазом України" та Офісом Президента, згідно з яким тарифи на газ не підвищуватимуться і ціна на газ для бюджетників буде в межах 16,39 грн за кубометр. Однак Меморандум не передбачає стабільних цін для юридичних осіб, які використовують газ для опалення та підігріву води. А оскільки бюджетні установи області здебільшого мають автономне опалення, вони змушені закуповувати паливо безпосередньо в постачальників за індивідуальними договорами.

Можливим варіантом виходу з кризи, на думку чиновників, може стати пошук гарантованого постачальника газу за індивідуальними договорами для задоволення потреб бюджетних організацій.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" закликав виробників тепла та гарячої води прискорити підписання мирових угод про погашення заборгованості за газ. Але підприємства з арештованими рахунками через борги не можуть оплатити нові поставки.