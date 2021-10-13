Каникулы в школах Киева начнутся с 25 октября, - КГГА

Столичные чиновники утверждают, что причин для введения досрочных каникул нет, поскольку на COVID-19 болеет менее 0,3% от общего количества учеников.

Осенние каникулы для киевских школьников начнутся строго по графику с 25 октября. Причин для досрочного начала каникул не существует. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской администрации Валентин Мондриевский.

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По словам чиновника, причин для досрочных каникул нет, поскольку на COVID-19 в столичных школах болеет около 800 учеников, что составляет менее 0,3% от общего количества учащихся.

"Во всех учебных заведениях уже вакцинировано более 86% работников, что является одним из основных условий для очной работы. Учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября мы вакцинируем практически 100% сотрудников", — отметил Мондриевский.

Также заместитель председателя сказал, что после выходных во всех учебных заведениях Киева будет включено отопление. Следовательно, в столице созданы все необходимые условия для образовательного процесса.

Ранее Фокус сообщал о том, что Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) предложила Министерству образования и науки начать осенние каникулы для школьников 18 октября. Однако Министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что это будет зависить от эпидситуации в стране.

Также с ноября этого года все невакцинированные от коронавируса сотрудники сферы образования будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.