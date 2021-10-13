Канікули в школах Києва розпочнуться з 25 жовтня, — КМДА

Столичні чиновники стверджують, що причин для введення дострокових канікул немає, оскільки на COVID-19 хворіє менше 0,3% від загальної кількості учнів.

Осінні канікули для київських школярів розпочнуться строго за графіком з 25 жовтня. Причин для дострокового початку канікул немає. Про це заявив заступник голови Київської міської адміністрації Валентин Мондриївський.

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За словами чиновника, причин для дострокових канікул немає, оскільки на COVID-19 у столичних школах хворіє близько 800 учнів, що становить менше 0,3% від загальної кількості учнів.

"У всіх навчальних закладах уже вакциновано понад 86% працівників, що є однією з основних умов для очної роботи. З огляду на темпи вакцинації, уже до кінця жовтня ми вакцинуємо практично 100% співробітників", — зазначив Мондриївський.

Також заступник голови сказав, що після вихідних у всіх навчальних закладах Києва буде ввімкнено опалення. Отже, у столиці створено всі необхідні умови для освітнього процесу.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) запропонувала Міністерству освіти та науки почати осінні канікули для школярів 18 жовтня. Однак, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав, що це залежатиме від епідситуації в країні.

Також з листопада цього року всі невакциновані від коронавірусу співробітники сфери освіти будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.