Украина потроллила Россию в Twitter, предложив ей сыграть в "Игру в кальмара" (фото)

Официальный государственный аккаунт в соцсети опубликовал фотографию с заданием для РФ, которое практически невозможно выполнить.

Официальный Twitter-аккаунт Украины предложил России пройти испытание из популярного сериала Netflix "Игра в кальмара". По ее условиям, если стране не удастся выцарапать на сахарной пластинке украинский государственный герб, то участник умирает.

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По сюжету сериала, участники игры должны выбрать фигуры, находясь в неведении относительно того, что их ждет дальше. После этого им выдается тонкая сахарная пластинка, на которой при помощи иглы необходимо выцарапать выбранную фигуру. В случае, если герои ломают пластинку или не успевают выцарапать фигуру до окончания выделенного на это времени, их убивают. Таким образом, чем проще фигура, тем больше шансов, что участник останется в живых.

[ + – ] Пост с отсылкой к сериалу "Игра в кальмара"

Суть поста заключается в том, что изобразить украинский герб на кусочке жженного сахара практически невозможно, поэтому России от Украины досталось невыполнимое задание.

Напомним, ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко пригласил создателей сериала снять второй сезон в Украине.

Ранее Фокус писал о том, как аккаунт Украины в Twitter в формате мема предложил России "убраться" из оккупированного ею Крыма.