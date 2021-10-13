Україна потролила Росію у Twitter, запропонувавши їй зіграти в "Гру в кальмара" (фото)

Офіційний державний акаунт у соцмережі опублікував фотографію із завданням для РФ, яке практично неможливо виконати.

Офіційний Twitter-акаунт України запропонував Росії пройти випробування з популярного серіалу Netflix "Гра в кальмара". За її умовами, якщо країні не вдасться видряпати на цукровій пластинці український державний герб, то учасник вмирає.

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За сюжетом серіалу, учасники гри повинні вибрати фігури, перебуваючи в невіданні щодо того, що їх чекає далі. Після цього їм видається тонка цукрова пластинка, на якій за допомогою голки необхідно видряпати обрану фігуру. У разі, якщо герої ламають пластинку або не встигають видряпати фігуру до закінчення виділеного на це часу, їх убивають. Таким чином, чим простіша фігура, тим більше шансів, що учасник залишиться в живих.

[ + – ] Пост з відсиланням до серіалу "Гра в кальмара"

Суть посту полягає в тому, що зобразити український герб на шматочку паленого цукру практично неможливо, тому Росії від України дісталося нездійсненне завдання.

Нагадаємо, раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запросив творців серіалу зняти другий сезон в Україні.

Раніше Фокус писав про те, як акаунт України у Twitter у форматі мему запропонував Росії "забратися" з окупованого нею Криму.