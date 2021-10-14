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В Киеве прошел Марш защитников и защитниц Украины (фото, видео)

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14 октября, праздник, марш, Киев
Фото: Hromadske

В шествии приняли участие около 5 тысяч человек. По его завершении активисты сожгли манекены с надписями "Вагнергейт" и "Зе*уйло" на Майдане Независимости.

В четверг, 14 октября, в Киеве прошел праздничный марш, приуроченный ко Дню защитников и защитниц Украины. Участники мероприятия, среди которых были члены националистических организаций, дошли из Парка Шевченко до Крещатика. Шествие завершилось сожжением манекенов на Майдане Независимости.

Марш начался около 14:00. Колонна состояла из ветеранов войны на Донбассе, активистов националистических организаций "Национальный корпус", "Правый сектор", "Свобода" (которая 14 октября отмечает свое 30-летие — ред.), "Сокол" и других, передает издание "Укринформ".

14 октября, День защитников и защитниц Украины
14 октября, День защитников и защитниц Украины
14 октября, День защитников и защитниц Украины
14 октября, День защитников и защитниц Украины
14 октября, День защитников и защитниц Украины
14 октября, День защитников и защитниц Украины
14 октября, День защитников и защитниц Украины
14 октября, День защитников и защитниц Украины

Как отмечает издание Depo, марш объединил сразу три массовые акции, организованные "Движением ветеранов", "Нацкорпусом" (их акция называлась "Марш нации" — ред.) и сторонниками Украинской повстанческой армии (УПА), которой сегодня исполнилось 79 лет. Помимо этого в мероприятии приняла участие организация националиста Дмитрия Корчинского "Братство" — в центре Киева активисты развернули большой плакат с надписью "Партия Бога" и символом всевидящего ока.

14 октября, День защитника Украины, Братство
Плакат организации "Братство"

Также известно, что на марше присутствовали лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок, которые перед началом мероприятия озвучили свои требования к власти: прекратить преследование военных и ветеранов, принять закон "О коллаборационистах", а также законодательно утвердить невозможность проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Пост из телеграм-канала Билецкого

В ходе марша участники скандировали "Свободу патриотам — тюрьмы коллаборационистам", "Свободу ветеранам", "Слава Украине" и другие лозунги.

Марш ко Дню защитников и защитниц Украины

В руках активистов и ветеранов были флаги националистических организаций и плакаты с надписями: "Бендера (имеется в виду один из лидеров ОУН Степан Бандера — ред.) герой — Сталин отстой", "Нет репрессиям против ветеранов", "УПА — герои Украины". Также на марше были замечены люди в форме УПА.

Марш 14 октября, День защитника Украины
Участники марша с плакатами

Также люди, пришедшие на марш, поджигали файеры, а впереди колонны ехал автомобиль из которого звучала националистическая музыка.

Файеры на шествии в Киеве

Как сообщает заблокированное в Украине издание "Страна", изначально участники шествия планировали дойти до Офиса президента, чтобы озвучить свои требования к власти. Однако в результате марш закончился на Майдане Независимости — там активисты подожгли два манекена. Один был с надписью "Зе*уйло" и клоунским париком, а второй был подписан как "Вагнергейт" (отсылка к скандалу вокруг провала предполагаемой операции по поимке боевиков ЧВК "Вагнер" в 2020 году — ред.). Затем участники акции прокричали "Предателям Украины — смерть, смерть, смерть!" и начали расходиться. В общей сложности марш продлился около полутора часов.

Сожжение манекенов на Майдане Независимости

Мероприятие прошло под усиленной охраной полицейских. По словам правоохранителей, участие в марше приняли около 5 тысяч граждан. Никаких правонарушений зафиксировано не было.

Видео полиции с Марша защитников и защитниц Украины в Киеве

Тем временем телеграм-канал Pasha Today опубликовал видео, снятое, по словам автора публикации, на сегодняшнем марше. На кадрах показано, как мужчина в форме ВСУ кричит: "Смерть м**калям проклятым! За украинскую Украину без проклятых ж*дов и м**калей!". Также на видео можно услышать, как несколько находившихся неподалеку людей согласились с утверждением мужчины. Является ли он действующим военнослужащим на данный момент неизвестно.

Видео с антисемитским высказыванием одного из участников марша

Также в ходе мероприятия прозвучала популярная среди украинских школьников песня "Батько наш Бандера", видео под которую стали трендом в социальной сети TikTok.

Исполнение песни "Батько наш Бандера" у памятника Шевченко

Ранее Фокус подготовил подборку фотографий украинских военнослужащих, а также разбирался в том, почему сегодняшний праздник не является исключительно "мужским днем".