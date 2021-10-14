В Киеве прошел Марш защитников и защитниц Украины (фото, видео)

В шествии приняли участие около 5 тысяч человек. По его завершении активисты сожгли манекены с надписями "Вагнергейт" и "Зе*уйло" на Майдане Независимости.

В четверг, 14 октября, в Киеве прошел праздничный марш, приуроченный ко Дню защитников и защитниц Украины. Участники мероприятия, среди которых были члены националистических организаций, дошли из Парка Шевченко до Крещатика. Шествие завершилось сожжением манекенов на Майдане Независимости.

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Марш начался около 14:00. Колонна состояла из ветеранов войны на Донбассе, активистов националистических организаций "Национальный корпус", "Правый сектор", "Свобода" (которая 14 октября отмечает свое 30-летие — ред.), "Сокол" и других, передает издание "Укринформ".

Как отмечает издание Depo, марш объединил сразу три массовые акции, организованные "Движением ветеранов", "Нацкорпусом" (их акция называлась "Марш нации" — ред.) и сторонниками Украинской повстанческой армии (УПА), которой сегодня исполнилось 79 лет. Помимо этого в мероприятии приняла участие организация националиста Дмитрия Корчинского "Братство" — в центре Киева активисты развернули большой плакат с надписью "Партия Бога" и символом всевидящего ока.

[ + – ] Плакат организации "Братство"

Также известно, что на марше присутствовали лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок, которые перед началом мероприятия озвучили свои требования к власти: прекратить преследование военных и ветеранов, принять закон "О коллаборационистах", а также законодательно утвердить невозможность проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

[ + – ] Пост из телеграм-канала Билецкого

В ходе марша участники скандировали "Свободу патриотам — тюрьмы коллаборационистам", "Свободу ветеранам", "Слава Украине" и другие лозунги.

[ + – ] Марш ко Дню защитников и защитниц Украины

В руках активистов и ветеранов были флаги националистических организаций и плакаты с надписями: "Бендера (имеется в виду один из лидеров ОУН Степан Бандера — ред.) герой — Сталин отстой", "Нет репрессиям против ветеранов", "УПА — герои Украины". Также на марше были замечены люди в форме УПА.

[ + – ] Участники марша с плакатами

Также люди, пришедшие на марш, поджигали файеры, а впереди колонны ехал автомобиль из которого звучала националистическая музыка.

[ + – ] Файеры на шествии в Киеве

Как сообщает заблокированное в Украине издание "Страна", изначально участники шествия планировали дойти до Офиса президента, чтобы озвучить свои требования к власти. Однако в результате марш закончился на Майдане Независимости — там активисты подожгли два манекена. Один был с надписью "Зе*уйло" и клоунским париком, а второй был подписан как "Вагнергейт" (отсылка к скандалу вокруг провала предполагаемой операции по поимке боевиков ЧВК "Вагнер" в 2020 году — ред.). Затем участники акции прокричали "Предателям Украины — смерть, смерть, смерть!" и начали расходиться. В общей сложности марш продлился около полутора часов.

[ + – ] Сожжение манекенов на Майдане Независимости

Мероприятие прошло под усиленной охраной полицейских. По словам правоохранителей, участие в марше приняли около 5 тысяч граждан. Никаких правонарушений зафиксировано не было.

[ + – ] Видео полиции с Марша защитников и защитниц Украины в Киеве

Тем временем телеграм-канал Pasha Today опубликовал видео, снятое, по словам автора публикации, на сегодняшнем марше. На кадрах показано, как мужчина в форме ВСУ кричит: "Смерть м**калям проклятым! За украинскую Украину без проклятых ж*дов и м**калей!". Также на видео можно услышать, как несколько находившихся неподалеку людей согласились с утверждением мужчины. Является ли он действующим военнослужащим на данный момент неизвестно.

[ + – ] Видео с антисемитским высказыванием одного из участников марша

Также в ходе мероприятия прозвучала популярная среди украинских школьников песня "Батько наш Бандера", видео под которую стали трендом в социальной сети TikTok.

[ + – ] Исполнение песни "Батько наш Бандера" у памятника Шевченко

Ранее Фокус подготовил подборку фотографий украинских военнослужащих, а также разбирался в том, почему сегодняшний праздник не является исключительно "мужским днем".