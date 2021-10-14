У Києві пройшов Марш захисників і захисниць України (фото, відео)

У ході взяли участь близько 5 тисяч осіб. По її завершенні активісти спалили манекени з написами "Вагнергейт" і "Зе*уйло" на Майдані Незалежності.

У четвер, 14 жовтня, в Києві пройшов святковий марш, приурочений до Дня захисників і захисниць України. Учасники заходу, серед яких були члени націоналістичних організацій, дійшли з Парку Шевченка до Хрещатика. Хода завершилася спаленням манекенів на Майдані Незалежності.

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Марш почався близько 14:00. Колона складалася з ветеранів війни на Донбасі, активістів націоналістичних організацій "Національний корпус", "Правий сектор", "Свобода" (яка 14 жовтня відзначає своє 30-річчя — ред.), "Сокіл" та інших, передає видання "Укрінформ".

Як зазначає видання Depo, марш об'єднав відразу три масові акції, організовані "Рухом ветеранів", "Нацкорпусом" (їхня акція мала назву "Марш нації" — ред.) І прихильниками Української повстанської армії (УПА), якій сьогодні виповнилося 79 років. Крім цього в заході взяла участь організація націоналіста Дмитра Корчинського "Братство" — в центрі Києва активісти розгорнули великий плакат з написом "Партія Бога" і символом всевидячого ока.

[ + – ] Плакат організації "Братство"

Також відомо, що на марші були присутні лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький, голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок, які перед початком заходу озвучили свої вимоги до влади: припинити переслідування військових і ветеранів, прийняти закон "Про колабораціоністів", а також законодавчо затвердити неможливість проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

[ + – ] Пост з телеграм-каналу Білецького

В ході маршу учасники скандували "Свободу патріотам — тюрми колаборантам", "Свободу ветеранам", "Слава Україні" та інші гасла.

[ + – ] Марш до Дня захисників і захисниць України

В руках активістів і ветеранів були прапори націоналістичних організацій і плакати з написами: "Бендера (мається на увазі один з лідерів ОУН Степан Бандера — ред.) герой — Сталін відстій", "Ні репресіям проти ветеранів", "УПА — герої України". Також на марші були помічені люди в формі УПА.

[ + – ] Учасники маршу з плакатами

Люди, які прийшли на марш, підпалювали фаєри, а попереду колони їхав автомобіль з якого звучала націоналістична музика.

[ + – ] Фаєри на ході в Києві

Як повідомляє заблоковане в Україні видання "Страна", спочатку учасники ходи планували дійти до Офісу президента, щоб озвучити свої вимоги до влади. Однак в результаті марш закінчився на Майдані Незалежності — там активісти підпалили два манекена. Один був з написом "Зе*уйло" та клоунською перукою, а другий був підписаний як "Вагнергейт" (відсилання до скандалу навколо провалу можливої операції по затриманню бойовиків ПВК "Вагнер" в 2020 році — ред.). Потім учасники акції прокричали "Зрадникам України — смерть, смерть, смерть!" і почали розходитися. В цілому марш тривав близько півтори години.

[ + – ] Спалення манекенів на Майдані Незалежності

Захід пройшов під посиленою охороною поліцейських. За словами правоохоронців, участь в марші взяли близько 5 тисяч громадян. Ніяких правопорушень зафіксовано не було.

[ + – ] Відео поліції з Маршу захисників і захисниць України в Києві

Тим часом телеграм-канал Pasha Today опублікував відео, зняте, за словами автора публікації, на сьогоднішньому марші. На кадрах показано, як чоловік у формі ВСУ кричить: "Смерть м**калям проклятим! За українську Україну без проклятих ж*дів і м**калей!". Також на відео можна почути, як кілька людей, що знаходилися неподалік, погодилися з твердженням чоловіка. Чи є він чинним військовослужбовцем на даний момент невідомо.

[ + – ] Відео з антисемітським висловлюванням одного з учасників маршу

Також в ході заходу прозвучала популярна серед українських школярів пісня "Батько наш Бандера", відео з якою стали трендом в соціальній мережі TikTok.

[ + – ] Виконання пісні "Батько наш Бандера" біля пам'ятника Шевченку

Раніше Фокус підготував добірку фотографій українських військовослужбовців, а також розбирався в тому, чому сьогоднішнє свято не є виключно "чоловічим днем".