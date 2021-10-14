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У Києві пройшов Марш захисників і захисниць України (фото, відео)

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14 жовтня, свято, марш, Київ
Фото: Hromadske | У Києві пройшов марш до Дня захисників і захисниць України

У ході взяли участь близько 5 тисяч осіб. По її завершенні активісти спалили манекени з написами "Вагнергейт" і "Зе*уйло" на Майдані Незалежності.

У четвер, 14 жовтня, в Києві пройшов святковий марш, приурочений до Дня захисників і захисниць України. Учасники заходу, серед яких були члени націоналістичних організацій, дійшли з Парку Шевченка до Хрещатика. Хода завершилася спаленням манекенів на Майдані Незалежності.

Марш почався близько 14:00. Колона складалася з ветеранів війни на Донбасі, активістів націоналістичних організацій "Національний корпус", "Правий сектор", "Свобода" (яка 14 жовтня відзначає своє 30-річчя — ред.), "Сокіл" та інших, передає видання "Укрінформ".

Як зазначає видання Depo, марш об'єднав відразу три масові акції, організовані "Рухом ветеранів", "Нацкорпусом" (їхня акція мала назву "Марш нації" — ред.) І прихильниками Української повстанської армії (УПА), якій сьогодні виповнилося 79 років. Крім цього в заході взяла участь організація націоналіста Дмитра Корчинського "Братство" — в центрі Києва активісти розгорнули великий плакат з написом "Партія Бога" і символом всевидячого ока.

14 жовтня, День захисника України, Братство
Плакат організації "Братство"

Також відомо, що на марші були присутні лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький, голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок, які перед початком заходу озвучили свої вимоги до влади: припинити переслідування військових і ветеранів, прийняти закон "Про колабораціоністів", а також законодавчо затвердити неможливість проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Пост з телеграм-каналу Білецького

В ході маршу учасники скандували "Свободу патріотам — тюрми колаборантам", "Свободу ветеранам", "Слава Україні" та інші гасла.

Марш до Дня захисників і захисниць України

В руках активістів і ветеранів були прапори націоналістичних організацій і плакати з написами: "Бендера (мається на увазі один з лідерів ОУН Степан Бандера — ред.) герой — Сталін відстій", "Ні репресіям проти ветеранів", "УПА — герої України". Також на марші були помічені люди в формі УПА.

Марш 14 жовтня, День захисника України
Учасники маршу з плакатами

Люди, які прийшли на марш, підпалювали фаєри, а попереду колони їхав автомобіль з якого звучала націоналістична музика.

Фаєри на ході в Києві

Як повідомляє заблоковане в Україні видання "Страна", спочатку учасники ходи планували дійти до Офісу президента, щоб озвучити свої вимоги до влади. Однак в результаті марш закінчився на Майдані Незалежності — там активісти підпалили два манекена. Один був з написом "Зе*уйло" та клоунською перукою, а другий був підписаний як "Вагнергейт" (відсилання до скандалу навколо провалу можливої операції по затриманню бойовиків ПВК "Вагнер" в 2020 році — ред.). Потім учасники акції прокричали "Зрадникам України — смерть, смерть, смерть!" і почали розходитися. В цілому марш тривав близько півтори години.

Спалення манекенів на Майдані Незалежності

Захід пройшов під посиленою охороною поліцейських. За словами правоохоронців, участь в марші взяли близько 5 тисяч громадян. Ніяких правопорушень зафіксовано не було.

Відео поліції з Маршу захисників і захисниць України в Києві

Тим часом телеграм-канал Pasha Today опублікував відео, зняте, за словами автора публікації, на сьогоднішньому марші. На кадрах показано, як чоловік у формі ВСУ кричить: "Смерть м**калям проклятим! За українську Україну без проклятих ж*дів і м**калей!". Також на відео можна почути, як кілька людей, що знаходилися неподалік, погодилися з твердженням чоловіка. Чи є він чинним військовослужбовцем на даний момент невідомо.

Відео з антисемітським висловлюванням одного з учасників маршу

Також в ході заходу прозвучала популярна серед українських школярів пісня "Батько наш Бандера", відео з якою стали трендом в соціальній мережі TikTok.

Виконання пісні "Батько наш Бандера" біля пам'ятника Шевченку

Раніше Фокус підготував добірку фотографій українських військовослужбовців, а також розбирався в тому, чому сьогоднішнє свято не є виключно "чоловічим днем".