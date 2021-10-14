Вел огонь по украинцам. СБУ допросила пойманного боевика "ЛНР" (видео)

По данным следствия, задержанный проводил разведку на бывших позициях ВСУ вместо разминирования. Его также подозревают в убийстве.

Сотрудники службы безопасности Украины и допросили разведчика так называемой "Луганской народной республики". Видеоролик опубликовали на официальном сайте ведомства.

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Задержанный подтвердил на камеру, что входит в Совместный центр координации и контроля режима прекращения огня (СЦКК) со стороны оккупационных властей. Его задержали три военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые изъяли шевроны, военный билет и пистолет Макарова с патронами. По словам мужчины, он взял оружие без ведома своих руководителей.

Как отмечает СБУ, боевик должен был проводить разминирование участка, согласованного в рамках Тресторонней контактной группы, однако отправился на разведку к брошенным позициям ВСУ да еще и с пистолетом, чем нарушил мирные договоренности. Стоит добавить, что членам СЦКК запрещено носить оружие.

По данным спецслужбы, задержанный является уроженцем Алчевска и входит в одно из подразделений "6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР", его подозревают в умышленном убийстве, которое произошло в 2010 году. Кроме того, в 2014 году вступил в бандитское формирование "Брянка СССР", позже вступил в минометный взвод оккупационных войск и активно воевал с воинами АТО и ООС в Луганской области, в частности, обстреливал позиции украинских военнослужащих в Золотом и Попасной. СБУ показала видео "с телефона боевика", на котором люди в военном обмундировании ведут обстрел из минометов.

Следователи сообщили боевику о подозрении в создании незаконных вооруженных формирований. Решается вопрос об аресте в рамках досудебного расследования.

Ранее СБУ показала допрос другого боевика, который сдался украинским военнослужащим. Мужчина заявил, что ремонтировал военную технику оккупационных войск и за время службы получил звание младшего сержанта.

Писали также о задержании предполагаемого боевика, которого подозревают в штурме здания СБУ в Луганске в 2014 году. По версии следствия, он искал документы, уничтожал технику и помогал грабить административное учреждение.