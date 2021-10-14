Вів вогонь по українцях. СБУ допитала спійманого бойовика "ЛНР" (відео)

За даними слідства, затриманий проводив розвідку на колишніх позиціях ВСУ замість розмінування. Його також підозрюють у вбивстві.

Співробітники служби безпеки України і допитали розвідника так званої "Луганської народної республіки". Відеоролик опублікували на офіційному сайті відомства.

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Затриманий підтвердив на камеру, що входить до Спільного центр координації і контролю режиму припинення вогню (СЦКК) з боку окупаційної влади. Його затримали три військовослужбовців Збройних сил України, які вилучили шеврони, військовий квиток і пістолет Макарова з патронами. За словами чоловіка, він взяв зброю без відома своїх керівників.

Як зазначає СБУ, бойовик повинен був проводити розмінування ділянки, погодженого в рамках Тристоронньої контактної групи, проте відправився на розвідку до кинутим позиціях ВСУ та ще й з пістолетом, чим порушив мирні домовленості. Варто додати, що членам СЦКК заборонено носити зброю.

За даними спецслужби, затриманий є уродженцем Алчевська і входить в один з підрозділів "6 окремого механізованого козачого полку імені отамана Матвія Платова народної міліції ЛНР", його підозрюють в умисному вбивстві, яке сталося в 2010 році. Крім того, в 2014 році вступив в бандитське формування "Брянка СРСР", пізніше вступив в мінометний взвод окупаційних військ і активно воював з воїнами АТО і ООС в Луганській області, зокрема, обстрілював позиції українських військовослужбовців в Золотому і Попасній. СБУ показала відео "з телефону бойовика", на якому люди у військовому обмундируванні ведуть обстріл з мінометів.

Слідчі повідомили бойовику про підозру в створенні незаконних збройних формувань. Вирішується питання про арешт в рамках досудового розслідування.

Раніше СБУ показала допит іншого бойовика, який здався українським військовослужбовцям. Чоловік заявив, що ремонтував військову техніку окупаційних військ і за час служби отримав звання молодшого сержанта.

Писали також про затримання передбачуваного бойовика, якого підозрюють в штурмі будівлі СБУ в Луганську в 2014 році. За версією слідства, він шукав документи, знищував техніку і допомагав грабувати адміністративне установа.