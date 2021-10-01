"Батько потягнув в "ополчення". СБУ показала допит бойовика, який здався бійцям ЗСУ (відео)

За словами колаборанта, він ремонтував військову техніку російсько-окупаційних формувань і заступав на нічні чергування.

Служба безпеки України показала відео допиту проросійського бойовика, який днями здався українським військовослужбовцям неподалік від міста Попасна Луганської області. Відео було оприлюднене на сайті пресслужби відомства в п'ятницю, 1 жовтня.

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У процесі допиту бойовик розповів, що він за час служби отримав звання молодший сержант, служив механіком-водієм у частині Л-69647 у мотострілковому батальйоні 6-го полку. За словами колаборанта, він ремонтував військову техніку (плавальні бронетранспортери МТ-ЛБ, БТР), переганяв її з позицій бойовиків на лінію зіткнення в місті Кадіївка Луганської області. Крім цього бойовик заявив, що заступав на нічні чергування і за допомогою камер оглядав територію бойових дій.

Контракт на службу в лавах російсько-окупаційних формувань хлопець уклав у 2016 році, потім у 2019 році він продовжив його на 5 років.

Як заявив бойовик, із матір'ю він не живе з 11 років, а його батько служить в лавах окупаційних сил. У відповідь на запитання правоохоронців, чи подобається його батькові там служити, хлопець заявив: "Напевно".

"Батько пішов в "ополчення" і потягнув за собою... в 2014 році. Я в ремонтній роті допомагав техніку (лагодити)", — додав допитуваний.

На питання силовиків про те, чи не боявся він потрапити на міни, коли йшов в сторону українських позицій, хлопець зізнався, що йому було страшно.

Також бойовик запевнив, що не отримував російський паспорт, а український в момент початку служби в російсько-окупаційних формуваннях він отримати не встиг, оскільки тоді йому було 15 років.

[ + – ] Відео допиту проросійського бойовика

Нагадаємо, раніше українські військові повідомили, що бойовики в російсько-окупаційних формуваннях привчили до наркотиків, через що він став залежним.

Також Фокус писав, що в четвер, 30 вересня, окупаційні формування РФ вбили сьомого українського бійця за місяць.