"Отец потянул в "ополчение". СБУ показала допрос боевика, который сдался бойцам ВСУ (видео)

По словам коллаборанта, он ремонтировал военную технику российско-оккупационных формирований и заступал на ночные дежурства.

Служба безопасности Украины показала видео допроса пророссийского боевика, который на днях сдался украинским военнослужащим неподалеку от города Попасная Луганской области. Видео было обнародовано на сайте пресс-службы ведомства в пятницу, 1 октября.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В ходе допроса боевик рассказал, что он за время службы получил звание младший сержант, служил механиком-водителем в части Л-69647 в мотострелковом батальоне 6-го полка. По словам коллаборанта, он ремонтировал военную технику (плавающие бронетранспортеры МТ-ЛБ, БТР), перегонял ее с позиций боевиков на линию соприкосновения в городе Кадеевка Луганской области. Помимо этого боевик заявил, что заступал на ночные дежурства и при помощи камер осматривал территорию боевых действий.

Контракт на службу в рядах российско-оккупационных формирований парень заключил в 2016 году, потом в 2019 году он продлил его на 5 лет.

Как заявил боевик, с матерью он не живет с 11 лет, а его отец служит в рядах оккупационных сил. В ответ на вопрос правоохранителей, нравится ли его отцу там служить, парень заявил: "Наверное".

"Отец пошел в "ополчение" и потянул за собой… в 2014 году. Я в ремонтной роте помогал технику (чинить)", — добавил допрашиваемый.

На вопрос силовиков о том, не боялся ли он попасть на мины, когда шел в сторону украинских позиций, парень признал, что ему было страшно.

Также боевик заверил, что не получал российский паспорт, а украинский в момент начала службы в российско-оккупационных формированиях он получить не успел, так как тогда ему было 15 лет.

[ + – ] Видео допроса пророссийского боевика

Напомним, ранее украинские военные сообщили, что боевика в российско-оккупационных формированиях приучили к наркотикам, из-за чего он стал зависимым.

Также Фокус писал, что в четверг, 30 сентября оккупационные формирования РФ убили седьмого украинского бойца за месяц.