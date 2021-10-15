"Я должен тут умереть?": пассажир самолета устроил скандал из-за защитной маски (видео)

Мужчина отказывался надеть маску, утверждая, что у него сломан нос. Скандал не утихал до тех пор, пока не приехала полиция, которую пассажиры встретили аплодисментами.

На борту самолета WizzAir один из пассажиров устроил скандал из-за нежелания надевать защитную маску. В конечном итоге стюардессы вызвали полицию. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Сообщается, что самолет летел маршрутом "Ларнака-Киев", но во время полета вспыхнул скандал. Один из пассажиров отказывался надевать защитную маску. Мужчина ссылался на то, что у него сломанный нос, поэтому он не может дышать через нее. По прилету в Киев его встретили полицейские.

"Вы че, попутали? У меня сломанный нос, бл*ять! Мне дышать нечем! Я че тут должен здесь умереть должен или кончиться на*уй здесь, а?" — говорил недовольный пассажир.

Стюардессы пытались успокоить человека, но он не успокаивался, показывая пассажирам неприличные жесты. Приезд полицейских пассажиры встретили аплодисментами, но и по их приезду недовольный пассажир не хотел уходить. Он пытался выяснить, какую статью или норму закона он нарушил. Опубликованное видео завершается до решения конфликта, поэтому неясно, задержали ли правоохранители виновника инцидента.

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