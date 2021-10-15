"Я повинен тут померти?": пасажир літака влаштував скандал через захисну маску (відео)

Чоловік відмовлявся надіти маску, стверджуючи, що у нього зламаний ніс. Скандал не вщухав до тих пір, поки не приїхала поліція, яку пасажири зустріли оплесками.

На борту літака WizzAir один з пасажирів влаштував скандал через небажання одягати захисну маску. В кінцевому підсумку стюардеси викликали поліцію. Про це повідомляє Київ Оперативний.

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Повідомляється, що літак виконував маршрут "Ларнака-Київ", але під час польоту спалахнув скандал. Один з пасажирів відмовлявся надягати захисну маску. Чоловік посилався на те, що у нього зламаний ніс, тому він не може дихати через неї. Після прильоту до Києва його зустріли поліцейські.

"Ви що, поплутали? У мене зламаний ніс, бл*ять! Мені дихати нічим! Я що тут повинен тут померти повинен або скінчитися на*уй тут, а?" — говорив незадоволений пасажир.

Стюардеси намагалися заспокоїти людину, але він не заспокоювався, показуючи пасажирам непристойні жести. Приїзд поліцейських пасажири зустріли оплесками, але й по їх приїзду незадоволений пасажир не хотів йти. Він намагався з'ясувати, яку статтю або норму закону він порушив. Опубліковане відео завершується до вирішення конфлікту, тому неясно, чи затримали правоохоронці винуватця інциденту.

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