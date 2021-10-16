Под Одессой хозяева бросили лабрадора с парализованными конечностями на улице (фото, видео)

Собаку привели на усыпление, но врач отказался это делать. Тогда бывшие хозяева бросили пса рядом с ветеринарной клиникой и ушли. Теперь местная активистка ищет ему новый дом.

Жители Подольска Одесской области обнаружили лабрадора, который был привязан неподалеку от ветеринарной клиники. Оказалось, что хозяева питомца приводили его на усыпление, а когда врач отказался проводить операцию, собаку просто оставили на улице. Об этом в Facebook сообщила зоо-активистка Людмила Мельниченко.

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По словам женщины, двухлетнего лабрадора сбила машина, в результате чего у него парализовало заднюю часть тела, питомец сможет передвигаться только при помощи коляски.

Сегодня Людмила сообщила, что собаку уже везут в одесскую клинику на осмотр, по итогам которого будет понятно, насколько сильно пострадало животное. В это время лабрадору уже успели дать новое имя — Алекс.

"Есть в этой стране добрые люди, которые смогут его приютить? (…) Если кто-то откликнется — привезу куда угодно (…) Посмотрите какое он чудо. Не смотря ни на что он не потерял веру в людей, он жизнерадостный как ребенок", — написала женщина и прикрепила свой номер мобильного телефона для связи (0634265477).

О результатах осмотра в клинике активистка пообещала сообщить позже.

Людмила регулярно помогает пострадавшим питомцам. На ее странице в социальной сети можно обнаружить множество публикаций, в которых рассказывается как о разных фактах жестокого обращения с собаками, так и об успешных результатах поисков новых хозяев для животных.

Напомним, недавно в США собака, принадлежащая семейной паре, сбежала, испугавшись фейерверков. Однако ей удалось самостоятельно найти путь домой и даже позвонить в дверной звонок.

Ранее Фокус писал о том, как жители Никополя отобрали собаку у женщины, которая издевалась над животным.