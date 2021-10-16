Під Одесою господарі кинули лабрадора з паралізованими кінцівками на вулиці (фото, відео)

Собаку привели на усипляння, але лікар відмовився це робити. Тоді колишні господарі кинули пса поруч з ветеринарною клінікою і пішли. Тепер місцева активістка шукає йому новий дім.

Жителі Подільська Одеської області виявили лабрадора, який був прив'язаний неподалік від ветеринарної клініки. Виявилося, що господарі домашнього улюбленця приводили його на усипляння, а коли лікар відмовився проводити операцію, собаку просто залишили на вулиці. Про це в Facebook повідомила зоо-активістка Людмила Мельніченко.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами жінки, дворічного лабрадора збила машина, в результаті чого у нього паралізувало задню частину тіла, тварина зможе пересуватися тільки за допомогою коляски.

Сьогодні Людмила повідомила, що собаку вже везуть в одеську клініку на огляд, за підсумками якого буде зрозуміло, наскільки сильно постраждала тварина. В цей час лабрадору вже встигли дати нове ім'я — Алекс.

"Є в цій країні добрі люди, які зможуть його прихистити? (...) Якщо хтось відгукнеться — привезу куди завгодно (...) Подивіться яке він чудо. Не дивлячись ні на що він не втратив віру в людей, він життєрадісний як дитина", — написала жінка і прикріпила свій номер мобільного телефону для зв'язку (0634265477).

Про результати огляду в клініці активістка пообіцяла повідомити пізніше.

Людмила регулярно допомагає домашнім улюбленцям. На її сторінці в соціальній мережі можна побачити безліч публікацій, в яких розповідається як про різні факти жорстокого поводження з собаками, так і про успішні результати пошуків нових господарів для тварин.

Нагадаємо, нещодавно в США собака втекла з дому, злякавшись феєрверків. Однак їй вдалося самостійно знайти шлях назад і навіть подзвонити в дверний дзвінок.

Раніше Фокус писав про те, як жителі Нікополя відібрали собаку у жінки, яка знущалася над твариною.