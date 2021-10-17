Умер от закрытой черепно-мозговой травмы: на даче в Киеве обнаружили труп дипломата (видео)

Полиция и МИД не называют имени умершего, однако Klymenko Time сообщает, что речь о Викторе Крыжановском, который был спецпредставителем Украины по приднестровскому урегулированию.

В субботу, 16 октября, в Киеве обнаружили мертвым 60-летнего украинского дипломата. Произошло это на территории его дачного дома по улице Садовая, на Осокорках. Впрочем, правоохранители и МИД не сообщают имени погибшего. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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По информации журналистов, 60-летний труп мужчины нашла утром домработница, пришедшая убраться в помещении.

Сосед погибшего Василий Гордиенко рассказал, что в ночь с пятницы на субботу неоднократно просыпался, однако не слышал никакого шума со стороны дачного дома дипломата. Мужчина подчеркнул, что был хорошо знаком с отцом покойного, который также занимался дипломатической работой.

"С сыном я не знаком, он был также где-то дипломатом, в балтийском где-то государстве", — сообщил Гордиенко.

Полицейская Анна Зубрева рассказала журналистам, что мужчина упал с лестницы в своем дачном доме, после чего поднялся и отправился в комнату на втором этаже. Именно там его тело и нашла домработница, после чего позвонила в полицию. Судмедэксперт заключил, что смерть дипломата наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

По информации правоохранителей, мужчина проживал в дачном доме один.

16 октября пресс-служба полиции Киева сообщила, что по факту смерти дипломата открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство с примечанием "несчастный случай").

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По информации Telegram-канала Klymenko Time, умершим дипломатом является Виктор Крыжановский 1961 года рождения, который с 2017 года был спецпредставителем Украины по приднестровскому урегулированию. Он родом из Житомира. Работал в дипломатической службе с 1992 года.

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Напомним, 11 августа на 90-м году жизни умер Роланд Франко, который являлся последним внуком писателя Ивана Франко. Он также работал на дипломатической работе: был советником по научным вопросам в посольстве Украины в Великобритании.

5 августа стало известно о смерти бывшего премьер-министра Украины Евгения Марчука. Он возглавлял правительство Украины с 1995 по 1996 год.