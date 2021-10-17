Помер від закритої черепно-мозкової травми: на дачі в Києві знайшли труп дипломата (відео)

Поліція і МЗС не називають імені померлого, проте Klymenko Time повідомляє, що мова про Віктора Крижанівського, який був спецпредставником України з придністровського врегулювання.

У суботу, 16 жовтня, в Києві виявили мертвим 60-річного українського дипломата. Сталося це на території його дачного будинку по вулиці Садова, на Осокорках. Втім, правоохоронці та МЗС не повідомляють імені загиблого. Про це розповідається в сюжеті ТСН.

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За інформацією журналістів, 60-річний труп чоловіка знайшла вранці домробітниця, яка прийшла поприбирати в приміщенні.

Сусід загиблого Василь Гордієнко розповів, що в ніч з п'ятниці на суботу неодноразово прокидався, проте не чув ніякого шуму з боку дачного будинку дипломата. Чоловік підкреслив, що був добре знайомий з батьком покійного, який також займався дипломатичною роботою.

"З сином я не знайомий, він був також десь дипломатом, в балтійській якійсь державі", — повідомив Гордієнко.

Поліцейська Анна Зубрева розповіла журналістам, що чоловік впав зі сходів у своєму дачному будинку, після чого піднявся і пішов в кімнату на другому поверсі. Саме там його тіло і знайшла домробітниця, після чого подзвонила в поліцію. Судмедексперт зробив висновок, що смерть дипломата наступила через закриту черепно-мозкову травму.

За інформацією правоохоронців, чоловік проживав в дачному будинку один.

16 жовтня пресслужба поліції Києва повідомила, що за фактом смерті дипломата відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу (умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок").

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За інформацією Telegram-каналу Klymenko Time, померлим дипломатом є Віктор Крижанівський 1961 року народження, який з 2017 року був спецпредставником України з придністровського врегулювання. Він родом з Житомира. Працював в дипломатичній службі з 1992 року.

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Нагадаємо, 11 серпня на 90-му році життя помер Роланд Франко, який був останнім онуком письменника Івана Франка. Він також працював на дипломатичній роботі: був радником з наукових питань в посольстві України у Великобританії.

5 серпня стало відомо про смерть колишнього прем'єр-міністра України Євгенія Марчука. Він очолював уряд України з 1995 по 1996 рік.