"По соображениям безопасности": ОБСЕ приостанавливает свою миссию на Донбассе (фото, видео)

Возле штаб-квартиры организации оккупанты провели митинг с требованием освободить боевика "ЛНР" Андрея Косяка, задержанного СБУ.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе из соображений безопасности. О таком решении представителей организации сообщает Reuters.

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В субботу 16 октября оккупационные власти Донецка организовали митинг возле штаб-квартиры ОБСЕ и заблокировали вход в отель, в котором находились наблюдатели европейской организации.

"Из-за нашей заботы о безопасности, и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности, мы приостановили свою деятельность", — сообщил глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

В сообщении также говорится, что около 200 "протестующих" требовали освобождения боевика "ЛНР" Андрея Косяка, которого задержали сотрудники СБУ по подозрению в шпионаже.

Что известно о боевике

Сотрудникам СБУ было установлено, что Андрей Косяк является представителем "6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР". Он родом из Алчевска и имеет криминальное прошлое — Косяк подозревается в преднамеренном убийстве, совершенном в 2010 году. В 2014 году он вступил в вооруженное формирование "Брянка СССР", а затем состоял в минометном взводе, который принимал активное участие в обстреле позиций ВСУ в Попасном и Золотом.

Во время задержания Косяк находился в районе "Золотого" Луганской области, якобы для проведения работ по разминированию в составе Специального центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) от "ЛНР". Однако, при обыске сотрудники СБУ обнаружили у него удостоверение СЦКК и огнестрельное оружие, которое запрещено иметь при себе членам этой организации. Пресс-служба СБУ сообщила, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

[ + – ] Допрос Андрея Косяка сотрудниками СБУ

Реакция представителей "ЛНР"

В свою очередь глава самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что намерен прекратить переговоры в рамках Минского формата, до тех пор пока украинская сторона не освободит задержанного Косяка, отметив при этом, что сотрудники СБУ якобы напали на обезоруженного офицера и применили оружие, чтобы взять его в плен.

После ареста Косяка в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ прозвучал призыв, обращенный к сторонам конфликта, прилагать все усилия для того, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.

Напомним, что "ЛНР" считает бессмысленными дальнейшие переговоры с Украиной в рамках Минского формата до освобождения представителя боевиков, гражданина РФ Андрея Косяка, который был задержан 13 октября в районе КПВВ "Золотое".

1 октября пророссийские боевики обстреляли жилые дома Авдеевки со стороны оккупированной Ясиноватой. Все факты обстрелов украинская сторона СЦКК задокументировала и передала в СММ ОБСЕ.