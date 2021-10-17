"З міркувань безпеки": ОБСЄ призупиняє свою місію на Донбасі (фото, відео)

Біля штаб-квартири організації окупанти провели мітинг з вимогою звільнити бойовика "ЛНР" Андрія Косяка, затриманого СБУ.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) призупинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки. Про таке рішення представників організації повідомляє Reuters.

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В суботу 16 жовтня окупаційна влада Донецька організували мітинг біля штаб-квартири ОБСЄ і заблокували вхід в готель, в якому знаходилися спостерігачі європейської організації.

"Через нашу турботи про безпеку, і виходячи з наших правил і міркувань з приводу безпеки, ми призупинили свою діяльність", — повідомив глава спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

У повідомленні також йдеться, що близько 200 "протестуючих" вимагали звільнення бойовика "ЛНР" Андрія Косяка, якого затримали співробітники СБУ за підозрою в шпигунстві.

Що відомо про бойовика

Співробітникам СБУ було встановлено, що Андрій Косяк є представником "6 окремого механізованого козачого полку імені отамана Матвія Платова народної міліції ЛНР". Він родом з Алчевська і має кримінальне минуле — Косяк підозрюється в умисному вбивстві, скоєному в 2010 році. У 2014 році він вступив в збройне формування "Брянка СРСР", а потім з'явився в мінометному взводі, який брав активну участь в обстрілі позицій ВСУ в Попасному і Золотому.

Під час затримання Косяк знаходився в районі "Золотого" Луганської області, нібито для проведення робіт з розмінування у складі Спеціального центру контролю і координації припинення вогню (СЦКК) від "ЛНР". Однак, під час обшуку співробітники СБУ виявили у нього посвідчення СЦКК і вогнепальну зброю, яку заборонено мати при собі членам цієї організації. Прес-служба СБУ повідомила, що зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

[ + – ] Допит Андрія Косяка співробітниками СБУ

Реакція представників "ЛНР"

У свою чергу глава самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що має намір припинити переговори в рамках Мінського формату, до тих пір поки українська сторона не звільнить затриманого Косяка, зазначивши при цьому, що співробітники СБУ нібито напали на беззброєного офіцера і застосували зброю, щоб взяти його в полон.

Після арешту Косяка в звіті моніторингової місії ОБСЄ пролунав заклик зі зверненням до сторін конфлікту докладати всіх зусиль для того, щоб подібні інциденти не повторювалися в майбутньому.

Нагадаємо, що "ЛНР" вважає безглуздими подальші переговори з Україною в рамках Мінського формату до звільнення представника бойовиків, громадянина РФ Андрія Косяка, який був затриманий 13 жовтня в районі КПВВ "Золоте".

1 жовтня проросійські бойовики обстріляли житлові будинки Авдіївки з боку окупованої Ясинуватої. Всі факти обстрілів українська сторона СЦКК задокументувала і передала в СММ ОБСЄ.