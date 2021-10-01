Проросійські бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з мінометів (фото)

Усі факти обстрілів українська сторона СЦКК задокументувала і передала в СММ ОБСЄ.

Російсько-окупаційні формування обстріляли приватний сектор Авдіївки, порушивши режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.

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Сьогодні, 1 жовтня проросійські бойовики обстріляли житлові будинки Авдіївки з боку окупованої Ясинуватої. Повідомляється, що обстріл вівся мінометами 120-мм калібру. Українська сторона СЦКК провела верифікацію наслідків обстрілу, а також задокументувала факти обстрілу.

Фото: пресс-центр штаба ООС

Під обстріл потрапили два будинки на вулиці Колосова, зокрема постраждали приватні будинки і прилегла до них територія. Обійшлося без жертв серед мирного населення.

Фото: пресс-центр штаба ООС

Зі свого боку українська сторона поінформувала СММ ОБСЄ про обстріл, надавши докази злочинів.

"Зазначене грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом подальшої ескалації збройного протистояння і свідчить про небажання ЗС РФ дотримуватися режиму припинення вогню, посилюючи напругу і піддаючи місцеве населення небезпеці", — підкреслюють в публікації.

Нагадаємо, в зоні ООС за вересень загинули семеро українських військових.

Повідомлялося, що 9 вересня окупанти обстріляли залізничну станцію Скотовате через що "Укрзалізниця" обмежувала рух поїздів у зоні ООС.