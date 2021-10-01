За вересень в зоні ООС загинули семеро українських військових: поіменний список (фото)

Порівняно із серпнем, кількість загиблих зменшилася з дев'яти до семи. Однак кількість поранених зросла з 27 до 40 бійців.

За перший місяць осені в зоні проведення Операції об'єднаних сил було скоєно 222 обстріли, що на 40 більше, ніж у серпні. Поранення отримали 34 бійці, загинули вісім бійців Збройних сил України. Про це повідомляє Новинарня.

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Унаслідок обстрілу російсько-окупаційних формувань перший боєць загинув 11 вересня. Старший солдат Олексій Куленко народився 30 березня 1985 року в селі Орлове (Кіровоградська область). У жовтні військовий хотів взяти відпустку й одружитися зі своєю коханою.

Загинув 11 вересня внаслідок мінометного обстрілу українських позицій біля Причепилівки (Луганська область). У бійця залишився батько, брат і три дочки. Служив у 57-й бригаді.

[ + – ] Олексій Куленко Фото: "Новинарня"

Солдат Денис Герман загинув унаслідок обстрілу окупантів. 11 вересня він отримав осколкові поранення, несумісні із життям. Воїн народився 29 вересня 1989 року в Запоріжжі. Боєць підписав контракт із ЗСУ в 2019 році, на передовій був із січня 2020 року. Служив у 74-му розвідувальному батальйоні.

У загиблого солдата залишилися батько і сестра.

[ + – ] Денис Герман Фото: "Новинарня"

Матрос Артур Голуб загинув 12 вересня внаслідок обстрілу з протитанкового ракетного комплексу. Ракета влучила у вантажівку, якою керував Артур. Боєць народився 13 квітня 1994 року в Малині (Житомирська область). Служив у 503-му окремому батальйоні морської піхоти.

У загиблого матроса залишилася мати, молодший брат і син.

[ + – ] Артур Голуб Фото: "Новинарня"

Валентин Чепурний — загинув 12 вересня. Контракт із ЗСУ в нього закінчився 11 вересня, тому в офіційні зведення бойових втрат штабу ОС не потрапив. 12 вересня він уже вважався цивільною особою. На позиції до бійців він прибув, щоб забрати документи і попрощатися з побратимами. Отримав численні осколкові поранення внаслідок падіння поруч 120-мм міни.

У загиблого залишилася мати і син. Чи отримає сім'я статус сім'ї загиблого військового і виплати за ним — невідомо. Правозахисники вважають, що таке рішення можна буде отримати через суд.

[ + – ] Валентин Чепурний Фото: "Новинарня"

Дем'ян Данилов — загинув 13 вересня від кульового поранення в голову. Народився 12 серпня 1997 року селі Рудники (Львівська область). З 2016 року служив у лавах ЗСУ, був командиром 17 механізованого відділення 54 бригади. Паралельно зі службою здобував вищу освіту в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на історичному факультеті. Освіту здобував у заочному форматі.

У загиблого залишилася мати і брати із сестрами.

[ + – ] Дем'ян Данилов Фото: АрміяInform

Віктор Молостов — загинув 26 вересня. Старший солдат не дожив до свого 50-річчя півтора місяці. Народився 13 грудня 1971 року в Росії у Вологодській області. З 1987 року жив у селі Новоолександрівка (Харківська область). З березня 2021 служив у 54 бригаді. Боєць підірвався на ворожому вибуховому пристрої.

У загиблого залишилася дружина і двоє дорослих дітей.

[ + – ] Віктор Молостов Фото: "Новинарня"

Олексій Стрижак — загинув 30 вересня. На фронті з 2015 року. З 2017 року обіймав посаду медика в 25 бригаді ДШВ. Народився в 1982 році. Отримав смертельне осколкове поранення під час обстрілу окупантів біля села Кам'янка (Донецька область). Обстріл вівся зі 122-мм артилерії.

[ + – ] Олексій Стрижак Фото: "Новинарня"

Нагадаємо, в зоні ООС у серпні загинули 9 українських військових, 27 отримали поранення.

Рішенням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в зону ООС повернули всі контрснайперські групи.