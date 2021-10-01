За сентябрь в зоне ООС погибло семеро украинских военных: поименный список (фото)

В сравнении с августом, количество погибших уменьшилось с девяти до семи. Однако количество раненых выросло с 27 до 40 бойцов.

За первый месяц осени в зоне проведения Операции объединенных сил было совершено 222 обстрела, что на 40 больше, чем в августе. Ранение получило 34 бойца, погибло восемь бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Новинарня.

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В результате обстрелов российско-оккупационых формирований первый боец погиб 11 сентября. Старший солдат Алексей Куленко родился 30 марта 1985 года в селе Орловое (Кировоградская область). В октябре военный хотел взять отпуск и жениться на своей возлюбленной.

Погиб 11 сентября в результате минометного обстрела украинских позиций возле Причепиловки (Луганская область). У бойца остался отец, брат и три дочери. Служил в 57-й бригаде.

[ + – ] Алексей Куленко Фото: "Новинарня"

Солдат Денис Герман погиб в результате обстрелов оккупантов. 11 сентября он получил осколочные ранение, несовместимые с жизнью. Воин родился 29 сентября 1989 года в Запорожье. Боец подписал контракт с ВСУ в 2019 году, на передовой был с января 2020 года. Служил в 74-м разведбатальоне.

У погибшего солдата остался отец и сестра.

[ + – ] Денис Герман Фото: "Новинарня"

Матрос Артур Голуб погиб 12 сентября в результате обстрела из противотанкового ракетного комплекса. Ракета попала в грузовик, которым управлял Артур. Боец родился 13 апреля 1994 года в Малине (Житомирская область). Служил в 503-м отдельном батальоне морской пехоты.

У погибшего матроса осталась мать, младший брат и сын.

[ + – ] Артур Голуб Фото: "Новинарня"

Валентин Чепурный — погиб 12 сентября. Контракт с ВСУ у него закончился 11 сентября, поэтому в официальные сводки боевых потерь штаба ОС не попал. 12 сентября он уже считался гражданским лицом. На позиции к бойцам он прибыл, чтобы забрать документы и попрощаться с побратимами. Получил множественные осколочные ранения в результате падения рядом 120-мм мины.

У погибшего осталась мать и сын. Получит ли семья статус семьи погибшего военного и выплаты по ним — неизвестно. Правозащитники считают, что такого решения можно будет добиться через суд.

[ + – ] Валентин Чепурный Фото: "Новинарня"

Демьян Данилов — погиб 13 сентября от пулевого ранения в голову. Родился 12 августа 1997 года в селе Рудники (Львовская область). С 2016 года служил в рядах ВСУ, был командиром 17 механизированного отделения 54 бригады. Параллельно со службой получал высшее образование в Дрогобычском государственном педагогическом университете имени Ивана Франка на историчном факультете. Образование получал в заочном формате.

У погибшего осталась мать и братья с сестрами.

[ + – ] Демьян Данилов Фото: АрміяInform

Виктор Молостов — погиб 26 сентября. Старший солдат не дожил до своего 50-летия полтора месяца. Родился 13 декабря 1971 года в России в Вологодской области. С 1987 года жил в селе Новоалександровка (Харьковская область). С марта 2021 служил в 54 бригаде. Боец подорвался на вражеском взрывном устройства.

У погибшего осталась жена и двое взрослых детей.

[ + – ] Виктор Молостов Фото: "Новинарня"

Алексей Стрижак — погиб 30 сентября. На фронте с 2015 года. С 2017 года занимал должность медика в 25 бригаде ДШВ. Родился в 1982 году. Получил смертельное осколочное ранение во время обстрелов оккупантов возле села Камянка (Донецкая область). Обстрел велся из 122-мм артиллерии.

[ + – ] Алексей Стрижак Фото: "Новинарня"

Напомним, в зоне ООС в августе погибло 9 украинских военных, 27 получили ранение.

Решением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в зону ООС вернули все контрснайперские группы.