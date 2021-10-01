Пророссийские боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки из минометов (фото)

Все факты обстрелов украинская сторона СЦКК задокументировала и передала в СММ ОБСЕ.

Российско-оккупационные формирования обстреляли частный сектор Авдеевки, нарушив режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

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Сегодня, 1 октября пророссийские боевики обстреляли жилые дома Авдеевки со стороны оккупированной Ясиноватой. Сообщается, что обстрел велся минометами 120-мм калибра. Украинская сторона СЦКК провела верификацию последствий обстрела, а также задокументировала факты обстрела.

Фото: пресс-центр штаба ООС

Под обстрел попало два дома на улице Колосова, в частности пострадали частные дома и прилежащая к ним территория. Обошлось без жертв среди мирного населения.

Фото: пресс-центр штаба ООС

В свою очередь украинская сторона проинформировала СММ ОБСЕ об обстреле, предоставив доказательства преступлений.

"Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством дальнейшей эскалации вооруженного противостояния и свидетельствует о нежелании ВС РФ соблюдать режим прекращения огня, усиливая напряжение и подвергает местное население опасности", — подчеркивают в публикации.

Напомним, в зоне ООС за сентябрь погибло семеро украинских военных.

Сообщалось, что 9 сентября оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Скотоватая из-за чего "Укрзализныця" ограничивала движение поездов в зоне ООС.