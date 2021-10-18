Директор киевской школы подал в суд на Минздрав Украины - ОАСК

По мнению директора школы, постановление Министерства здравоохранения Украины об обязательной вакцинации "дискриминирует сотрудников сферы образования".

Директор специализированной школы №210 Оболонского района Киева Дмитрий Ламза обратился в Окружной административный суд Киева (ОАКС) с просьбой признать противоправным приказ Минздрава Украины об обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ОАКС.

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В сообщении говорится, что директор школы просит признать противоправным и недействительным Приказ Министерства здравоохранения Украины от 4 октября 2021 года "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам".

"Также в суд поступило заявление об обеспечении иска, где истец просит ОАСК приостановить действие соответствующего приказа МЗ", — сказано в сообщении.

Согласно указа министерства здравоохранения, все работники образовательной сферы обязаны пройти вакцинацию от COVID-19, в противном случае, с 7 ноября 2021 года они будут отстранены от работы на время карантина без сохранения зарплаты.

Это не первое обращение Дмитрия Ламзы в суд с подобным иском. В начале октября он просил отменить постановление Кабмина от 28 июля 2021 года, запрещающего детям посещать учебные заведения в случае, если 80% их работников не вакцинированы. По мнению директора школы, такие постановления "дискриминируют сотрудников сферы образования".

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску и выясняет наличие правовых оснований для него.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины обнародовало проект приказа о расширении перечня профессий и работников организаций, для которых вакцинация от коронавирусной болезни будет обязательной.

Также Минздрав подготовил документы для вакцинации подростков в возрасте от 14 лет. По мнению Виктора Ляшко, именно школы и другие образовательные учреждения, являются одними из основных мест распространения коронавируса.