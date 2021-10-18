Директор київської школи подав до суду на МОЗ України — ОАСК

На думку директора школи, постанова Міністерства охорони здоров'я України про обов'язкову вакцинацію "дискримінує співробітників сфери освіти".

Директор спеціалізованої школи №210 Оболонського району Києва Дмитро Ламза звернувся до Окружного адміністративного суду Києва (ОАКС) з проханням визнати протиправним наказ МОЗ України про обов'язкову вакцинацію від COVID-19. Про це повідомляє пресслужба ОАКС.

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У повідомленні йдеться, що директор школи просить визнати протиправним і недійсним Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 4 жовтня 2021 року "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням".

"Також до суду надійшла заява про забезпечення позову, де позивач просить ОАСК призупинити дію відповідного наказу МОЗ", — сказано в повідомленні.

Згідно з указом міністерства охорони здоров'я, усі працівники освітньої сфери зобов'язані пройти вакцинацію від COVID-19, в іншому випадку, із 7 листопада 2021 року вони відсторонені від роботи на час карантину без збереження зарплати.

Це не перше звернення Дмитра Ламзи до суду з подібним позовом. На початку жовтня він просив скасувати постанову Кабміну від 28 липня 2021 року, що забороняє дітям відвідувати навчальні заклади в разі, якщо 80% їх працівників не вакциновані. На думку директора школи, такі постанови "дискримінують співробітників сфери освіти".

Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом і з'ясовує наявність правових підстав для нього.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило проєкт наказу про розширення переліку професій та працівників організацій, для яких вакцинація від коронавірусної хвороби буде обов'язковою.

Також МОЗ підготувало документи для вакцинації підлітків у віці від 14 років. На думку Віктора Ляшка, саме школи й інші освітні установи, є одними з основних місць поширення коронавірусу.