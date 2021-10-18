В Днепре врачи не справляются с больными: COVID-реанимация переполнена в несколько раз

Сейчас, по словам главврача больницы им. Мечникова Сергея Рыженко, в отделении для шести человек находится 28 зараженных.

В Днепропетровской областной больнице им. Мечникова ситуация с коронавирусом критическая. COVID-реанимация переполнена в несколько раз, сообщил в Facebook главврач медучреждения Сергей Рыженко.

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"В 6-коечном отделении (реанимации) находится 28 крайне тяжелых терминальных больных. Все одинаково дышат через аппараты, не произнося ни единого слова. Свои пожелания они выражают только жестами. Здесь нет VIP палат. Есть "VIP коридор" и "VIP уголки", где спасают жизнь", — написал Рыженко.

Главврач больницы Мечникова также сообщил о сложной операции, которую бригада хирургов провела беременной женщине.

"Бригада хирургов во главе с Ирина Китова прооперировали тяжелую беременную. Ребенок хороший, а мама в тяжелейшем состоянии. Для нее жизнь в реанимации, как чужая жизнь в чужом теле. Сознание не принимает", — написал врач.

Директор больницы сообщил, что есть и те пациенты, которым удалось выздороветь: их переводят в отделение "ковидной терапии".

"Им удалось побороть болезнь. Для других время страданий, боли, отчаяния и сомнений только начинается. Действующие протоколы не всегда справляются", — добавил Рыженко.

Отметим, что Днепропетровская область по состоянию на 18 октября заняла третье место по заболеваемости коронавирусом за сутки — в регионе обнаружили 782 случая инфицирования. Также область уже отнесли в "красную" зону — на сегодня наивысший уровень эпидемиологической опасности действует в пяти регионах.

В Днепре за последние сутки зафиксировали более 200 случаев коронавируса, всего с начала пандемии заболели 68 671 человек.

Напомним, что неутешительная ситуация с COVID-19 также сложилась в больницах Херсона. В областном центре заявили о загруженности коек для инфицированных почти на 100%. Выходят из ситуации, перенаправляя больных в другие города. Как известно, Херсонская область стала первой, которая попала в "красную" зону.