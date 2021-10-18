У Дніпрі лікарі не можуть впоратися з хворими: COVID-реанімація переповнена в кілька разів

Зараз, за словами головлікаря лікарні ім. Мечникова Сергія Риженка, у відділенні для шести осіб знаходиться 28 заражених.

У Дніпропетровській обласній лікарні ім. Мечникова ситуація з коронавірусом критична. COVID-реанімація переповнена в кілька разів, повідомив у Facebook головлікар медустанови Сергій Риженко.

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"У 6-ліжковому відділенні (реанімації) знаходиться 28 вкрай важких термінальних хворих. Усі однаково дихають через апарати, не промовляючи жодного слова. Свої побажання вони висловлюють лише жестами. Тут немає VIP палат. Є "VIP коридор" і "VIP куточки", де рятують життя", — написав Риженко.

Головлікар лікарні Мечникова також повідомив про складну операцію, яку бригада хірургів провела вагітній жінці.

"Бригада хірургів на чолі з Іриною Китовою прооперували важку вагітну. Дитина хороша, а мама у важкому стані. Для неї життя в реанімації, як чуже життя в чужому тілі. Свідомість не приймає", — написав лікар.

Директор лікарні повідомив, що є і ті пацієнти, яким вдалося одужати: їх переводять у відділення "ковідної терапії".

"Їм вдалося подолати хворобу. Для інших час страждань, болю, відчаю і сумнівів тільки починається. Чинні протоколи не завжди справляються", — додав Риженко.

Зазначимо, що Дніпропетровська область станом на 18 жовтня посіла третє місце із захворюваності коронавірусом за добу — в регіоні виявили 782 випадки інфікування. Також область вже належить до "червоної" зони — на сьогодні найвищий рівень епідеміологічної небезпеки діє в п'яти регіонах.

У Дніпрі за останню добу було зафіксовано понад 200 випадків коронаірусу, всього з початку пандемії захворіли 68 671 особа.

Нагадаємо, що невтішна ситуація з COVID-19 також склалася в лікарнях Херсона. В обласному центрі заявили про завантаженість ліжок для інфікованих майже на 100%. Виходять із ситуації, перенаправляючи хворих в інші міста. Як відомо, Херсонська область стала першою, яка потрапила в "червону" зону.