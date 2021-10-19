Небольшие дожди и тепло до +21: в Украину возвращается бабье лето

Серьезное потепление на себе ощутят жители западных областей и Киева.

В Украину возвращается теплая погода и в некоторых регионах страны ожидается до +21 градусов. Об этом сообщают синоптики Укргидрометеоцентра.

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19 октября

По словам синоптиков, будет облачная погода с прояснениями. Днем на Востоке ожидается небольшой дождь, а столбики термометров в среднем поднимутся по стране до +9..+13 градусов. В Карпатах ночью возможны заморозки до нуля. Осадки в виде дождя также возможны в Киеве, где днем воздух прогреется до +11.

20 октября

Переменная облачность без осадков. Ночью столбики термометров по Украине будут показывать от -2 до +3 градусов. Днем в западных областях и на крайнем Юге ожидается до +15, в северо-восточных регионах — до +12, а на Юге и Востоке — до +18 градусов. Заморозки до -2 градусов синоптики прогнозируют в Киеве, а вот днем столбики поднимутся до +15. В Карпатах возможны порывы ветра до 30 м/с.

21 октября

Настоящее бабье лето зацепит западные области Украины, в которых синоптики обещают до +21 градуса. На крайнем Западе и в Киеве потеплеет до +18. Ночью по стране будет от +4 до +9 градусов.

22 октября

Небольшие дожди возможны в западных и северных областях, из-за чего температура днем составит +6..+12 градусов. В северных и центральных регионах будет теплее — до +16. Осадки синоптики Укргидрометеоцентра прогнозируют и в Киеве, где днем столбики термометров покажут до +19 градусов.

23 октября

Ухудшение погодных условий ожидается в Карпатах, где пройдут дожди с мокрым снегом. Ночью по Украине возможны заморозки до -1, а днем столбики термометров повысятся до отметки в +6..+11 градусов. Дождливую погоду синоптики также обещают в Киеве.

Ранее Укргидрометеоцентр предупреждал, что на Украину надвигается серьезное похолодание. В ряде регионов похолодает до -1, а на Севере синоптики обещают дожди.

Также синоптики рассказывали, когда в Украине выпадет первый снег. Мокрый снег на смену холодным дождям придет в Украину уже в ноябре, а температура воздуха днем будет составлять около нуля.