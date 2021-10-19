Невеликі дощі й тепло до +21: в Україну повертається бабине літо

Серйозне потепління на собі відчують жителі західних областей і Києва.

В Україну повертається тепла погода і в деяких регіонах країни очікується до +21 градуса. Про це повідомляють синоптики Укргідрометеоцентру.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

19 жовтня

За словами синоптиків, буде хмарна погода з проясненнями. Вдень на Сході очікується невеликий дощ, а стовпчики термометрів здебільшого піднімуться по країні до +9...+13 градусів. У Карпатах вночі можливі заморозки до нуля. Опади у вигляді дощу також можливі в Києві, де вдень повітря прогріється до +11.

20 жовтня

Мінлива хмарність без опадів. Вночі стовпчики термометрів по Україні показуватимуть від -2 до +3 градусів. Вдень у західних областях та на крайньому Півдні очікується до +15, у північно-східних регіонах — до +12, а на Півдні та Сході — до +18 градусів. Заморозки до -2 градусів синоптики прогнозують в Києві, а ось вдень стовпчики піднімуться до +15. У Карпатах можливі пориви вітру до 30 м/с.

21 жовтня

Справжнє бабине літо зачепить західні області України, в яких синоптики обіцяють до +21 градуса. На крайньому Заході й у Києві потеплішає до +18. Вночі по країні буде від +4 до +9 градусів.

22 жовтня

Невеликі дощі можливі в західних і північних областях, через що температура вдень становитиме +6... +12 градусів. У північних і центральних регіонах буде тепліше — до +16. Опади синоптики Укргідрометеоцентру прогнозують і в Києві, де вдень стовпчики термометрів покажуть до +19 градусів.

23 жовтня

Погіршення погодних умов очікується в Карпатах, де пройдуть дощі з мокрим снігом. Вночі по Україні можливі заморозки до -1, а вдень стовпчики термометрів підвищаться до позначки +6...+11 градусів. Дощову погоду синоптики також обіцяють в Києві.

Раніше Укргідрометеоцентр попереджав, що на Україну насувається серйозне похолодання. У низці регіонів похолодає до -1, а на Півночі синоптики обіцяють дощі.

Також синоптики розповідали, коли в Україні випаде перший сніг. Мокрий сніг на зміну холодним дощів прийде в Україну вже в листопаді, а температура повітря вдень становитиме близько нуля.