ЕС исключит Украину из списка безопасных стран из-за вспышки COVID-19 (фото)

Украинцы пока могут въезжать на территорию Евросоюза с COVID-сертификатом о вакцинации без прохождения обязательной обсервации.

До конца текущей недели Евросоюз исключил Украину из списка безопасных третьих стран. Об этом в своем Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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По его словам, Украину исключат из перечня безопасных государств на фоне роста числа заражений COVID-19.

Рикард Йозвяк также напомнил, что Украина попала в рекомендованный для безопасных путешествий список Европейского Союза в июле 2021 года.

"В конце этой недели Украина будет исключена из рекомендованного ЕС списка безопасных третьих стран для путешествий COVID19. Она была включена в этот список в середине июля, но всплеск недавних случаев заболевания означает, что страна будет исключена из этого списка", — сообщил журналист "Радио Свобода", ссылаясь на свои источники в Брюсселе.

[ + – ] Украину исключат из списка безопасных третьих стран

На данный момент в списке безопасных третьих стран находятся 18 государств, в которых зафиксирован низкий уровень распространения коронавирусной инфекции. Последний раз он обновлялся 8 октября — тогда в список добавили Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Перечень стран обновляется каждые 14 дней.

На сайте Европейского Совета сказано, что после обновления списка страны ЕС могут пересматривать ограничения на поездки для жителей безопасных третьих стран. Рекомендациям также могут прислушиваться страны Шенгенского соглашения — Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария.

После того, как нашу страну добавили в рекомендованный для безопасных путешествий список Европейского Союза, украинцы могли въезжать в европейские страны с COVID-сертификатом о вакцинации без отбывания обязательного карантина, и не делая дополнительные тесты на наличие коронавирусной инфекции.

[ + – ] Список безопасных третьих стран

Отметим, что за минувшие сутки в Украине выявили 15579 новых случаев COVID-19. Жертвами коронавирусной инфекции стали 538 человек, а среди зараженных — 1309 детей и 282 медицинских работника.

Также Фокус предупреждал про увеличение смертности от COVID-19 в Украине. По данным Минздрава, за последнюю неделю в стране число летальных случаев от инфекции выросло на 22%.