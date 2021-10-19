ЄС виключить Україну зі списку безпечних країн через спалах COVID-19 (фото)

Українці поки можуть в'їжджати на територію Євросоюзу з COVID-сертифікатом про вакцинацію без проходження обов'язкової обсервації.

До кінця поточного тижня Євросоюз виключить Україну зі списку безпечних третіх країн. Про це в своєму Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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За його словами, Україну виключать з переліку безпечних держав на тлі зростання кількості заражень COVID-19.

Рікард Йозвяк також нагадав, що Україна потрапила в рекомендований для безпечних подорожей список Європейського Союзу в липні 2021 року.

"Наприкінці цього тижня Україна буде виключена з рекомендованого ЄС списку безпечних третіх країн для подорожей COVID-19. Вона була внесена до цього списку в середині липня, але спалах нещодавніх випадків захворювання означає, що країна буде виключена з цього списку", — повідомив журналіст "Радіо Свобода ", посилаючись на свої джерела в Брюсселі.

[ + – ] Україну виключать зі списку безпечних третіх країн

Наразі в списку безпечних третіх країн знаходяться 18 держав, в яких зафіксовано низький рівень поширення коронавірусної інфекції. Востаннє він оновлювався 8 жовтня — тоді до списку додали Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн. Перелік країн оновлюється кожні 14 днів.

На сайті Європейської Ради сказано, що після оновлення списку країн ЄС можуть переглядати обмеження на поїздки для жителів безпечних третіх країн. Рекомендацій також можуть прислухатися країни Шенгенської угоди — Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія.

Після того, як нашу країну додали до рекомендованого для безпечних подорожей списку Європейського Союзу, українці могли в'їжджати в європейські країни з COVID-сертифікатом про вакцинацію без відбування обов'язкового карантину, і не роблячи додаткові тести на наявність коронавірусної інфекції.

[ + – ] Список безпечних третіх країн

Зазначимо, що за минулу добу в Україні зафіксували 15 579 нових випадків COVID-19. Жертвами коронавірусної інфекції стали 538 осіб, а серед заражених — 1 309 дітей та 282 медичні працівники.

Також Фокус попереджав про збільшення смертності від COVID-19 в Україні. За даними Міністерства охорони здоров'я, за останній тиждень в країні кількість летальних випадків від інфекції зросла на 22%.