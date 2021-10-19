"Закрытия границ не будет", — МИД про исключение Украины из списка безопасных третьих стран ЕС

Наличие прививки от COVID-19 будет оставаться одним из ключевых условий для беспрепятственного въезда в большинство европейских стран.

Исключение Украины из списка безопасных третьих стран может привести к ограничениям для туристических поездок. Об этом предупредил спикер МИД Олег Николенко.

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По его словам, ЕС пока не утверждал решение об исключении нашей страны из рекомендованного для безопасных путешествий списка, который пересматривается каждые 14 дней.

Николенко отметил, что эпидемическая ситуация с COVID-19 ухудшается не только в нашей стране. Вместе с этим, спикер МИД успокоил, что исключение Украины из списка безопасных третьих стран не приведет к отмене безвизового режима, а только введет временные ограничения на туристические поездки.

Если эпидемическая ситуация в Украине улучшится — Европейский Совет может пересмотреть свое решение и обновить рекомендованный для безопасных путешествий список.

Решение об исключении из списка, как рассказывает Олег Николенко, является лишь рекомендацией и каждая страна-член Европейского Союза на национальном уровне одобряет новые карантинные ограничения для иностранных туристов.

"Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из "зеленого списка" ЕС, показывает, что не следует ожидать полного закрытия границ как в прошлом году. Вакцинация и в дальнейшем будет оставаться одним из ключевых условий для беспрепятственных путешествий в большинстве стран. Поэтому призываем граждан активно вакцинироваться, чтобы безопасно путешествовать", — добавил спикер МИД в своем Facebook.

Актуальную информацию по правилам въезда украинцев в каждую отдельную страну Евросоюза можно посмотреть на интерактивной карте МИД Украины, которая обновляется в режиме реального времени.

[ + – ] МИД про исключение Украины из списка безопасных третьих стран

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который первым сообщил об исключении Украины из списка безопасных третьих стран, сообщил, что возможные ограничения для поездок внутри ЕС могут быть введены для невакцинированных украинцев.

"2 примечания: это рекомендация — отдельные страны-члены ЕС отвечают за реализацию этих вопросов. Это (ограничения на путешествия — ред.) должно применяться к невакцинированным гражданам", — сообщил Йозвяк в своем Twitter.

[ + – ] Рикард Йозвяк про исключение Украины из списка безопасных третьих стран

18 октября в СМИ появилась информация про возможное исключение Украины из списка безопасных третьих стран, граждане которых могут беспрепятственно путешествовать внутри Евросоюза. Решение о пересмотре перечня ожидается до конца текущей недели.

Решение про исключение Украины из списка "зеленой зоны" могут утвердить на фоне роста числа заболевших COVID-19 и летальных случаев в нашей стране. Фокус рассказывал, что только за последние сутки Минздрав зафиксировал 15579 новых случаев заражения COVID-19, а жертвами вируса стали 538 пациентов.