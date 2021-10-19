"Закриття кордонів не буде", — МЗС про виключення України зі списку безпечних третіх країн ЄС

Наявність щеплення від COVID-19 буде залишатися однією з ключових умов для безперешкодного в'їзду в більшість європейських країн.

Виключення України зі списку безпечних третіх країн може призвести до обмежень для туристичних поїздок. Про це попередив речник МЗС Олег Ніколенко.

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За його словами, ЄС поки не стверджував рішення про виключення нашої країни з рекомендованого для безпечних подорожей списку, який переглядається кожні 14 днів.

Ніколенко зазначив, що епідемічна ситуація з COVID-19 погіршується не тільки в нашій країні. Разом з цим, спікер МЗС заспокоїв, що виключення України зі списку безпечних третіх країн не призведе до скасування безвізового режиму, а тільки введе тимчасові обмеження на туристичні поїздки.

Якщо епідемічна ситуація в Україні покращиться — Європейська Рада може переглянути своє рішення і відновити рекомендований для безпечних подорожей список.

Рішення про виключення зі списку, як розповідає Олег Ніколенко, є лише рекомендацією і кожна країна-член Європейського Союзу на національному рівні схвалює нові карантинні обмеження для іноземних туристів.

"Досвід деяких наших сусідів, які в попередні тижні вже були виключені із "зеленого списку" ЄС, показує, що не варто очікувати повного закриття кордонів як у минулому році. Вакцинація і надалі залишатиметься однією з ключових умов для безперешкодних подорожей у більшості країн. Тому закликаємо громадян активно вакцинуватися, щоб безпечно подорожувати", — додав речник МЗС у своєму Facebook.

Актуальну інформацію за правилами в'їзду українців у кожну окрему країну Євросоюзу можна подивитися на інтерактивній карті МЗС України, яка оновлюється в режимі реального часу.

[ + – ] МЗС про виключення України зі списку безпечних третіх країн

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк, який першим повідомив про виключення України зі списку безпечних третіх країн, повідомив, що можливі обмеження для поїздок всередині ЄС можуть бути введені для невакцинованих українців.

"2 примітки: це рекомендація — окремі країни-члени ЄС відповідають за реалізацію цих питань. Це (обмеження на подорожі — ред.) має застосовуватися до невакцинованих громадян", — повідомив Юзвяк у своєму Twitter.

[ + – ] Рікард Юзвяк про виключення України зі списку безпечних третіх країн

18 жовтня в ЗМІ з'явилася інформація про можливе виключення України зі списку безпечних третіх країн, громадяни яких можуть безперешкодно подорожувати всередині Євросоюзу. Рішення про перегляд списку очікується до кінця поточного тижня.

Рішення про виключення України зі списку "зеленої зони" можуть затвердити на фоні зростання числа хворих на COVID-19 і летальних випадків у нашій країні. Фокус розповідав, що тільки за останню добу МОЗ зафіксувало 15579 нових випадків зараження COVID-19, а жертвами вірусу стали 538 пацієнтів.