Киевлян начнут массово подключать к отоплению: названа дата

Для полного подключения системы отопления нужно семь дней.

С 23 октября в жилых домах Киева планируют начать включать отопление. Это связано с прогнозами синоптиков, которые заявили о снижении температуры, сообщает пресс-служба КГГА.

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Отмечается, что есть способ ускорить процесс подключения к отоплению. Для этого нужно согласие большинства жителей дома, зафиксированное в протоколе, который нужно направить в теплоснабжающую компанию.

"Столица с технической и организационной точек зрения полностью готова к старту отопления. Но ориентируемся на погоду, чтобы "не обогревать воздух" и подключать дома тогда, когда температура снизится", — цитирует пресс-служба заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

Как известно, согласно действующему законодательству, местная власть может запустить отопительный сезон, если среднесуточная температура опустится до +8 градусов в течение трех суток подряд.

Напомним, что в Киеве с 1 октября начали подключать к отоплению здания социальной сферы — школы, детские сады, больницы.

В КГГА подчеркнули, что в столице работает одна из крупнейших и самых мощных систем теплоснабжения. Общая протяженность тепловых сетей составляет более 2,7 тыс. км, а количество жилых домов — более 11 тысяч.

Ранее Фокус писал, что во многих областях школы, садики, больницы и другие бюджетные учреждения могут остаться без отопления в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Причиной называют значительное повышение рыночной стоимости газа и дефицит его поставок в регионы.

Цена на газ для населения на сегодняшний день составляет около 8 грн за куб. м. До апреля этого года большинство региональных газоснабжающих компаний поставляли голубое топливо по расценке 6,99 грн за куб. м.

Накануне президент Владимир Зеленский заверил, что Украине хватит газа на отопительный сезон по стабильной цене.