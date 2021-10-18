Украине хватит газа на отопительный сезон по стабильной цене, - Зеленский

Президент не назвал точную цену за газ в отопительный сезон, но отметил, что она будет "нормальной".

Власти Украины сделали достаточно для того, чтобы цены на газ для населения остались стабильными с началом отопительного сезона, в том числе благодаря фиксированному годовому тарифному плану от НАК "Нафтогаз Украины". Об этом в интервью ICTV заявил президент страны Владимир Зеленский.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Хочу всех успокоить. Считаю, много важных, предметных и своевременных действий сделала власть. На сегодняшний день достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей. Несмотря на тот газовый дефицит, который возник по понятным причинам в Европе, у нас (газа, — Фокус) не просто достаточно, а достаточно по довольно нормальным ценам, по сравнению с европейскими", – заявил глава государства.

Президент утверждает, что если бы власти страны не вмешались в ситуацию заранее, тарифы на газ составили бы не менее 50 грн за куб. м, однако сейчас она составляет около 8 грн за куб. м.

"Это – пакет на год, который мы ввели очень вовремя", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства утверждает, что для малообеспеченных категорий населения цена и вовсе снизилась. Также в ряде регионов есть технические вопросы, которые, по словам Зеленского, "будут решены". По его словам, на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось в Киеве 30 сентября, был подписан Меморандум между правительством, НАК "Нафтогаз Украины" и представителями местной власти о том, что тарифы повышаться не будут.

"НАК "Нафтогаз Украины" и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Дальше есть технические вопросы, юридические и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано, и все получат – не могу сказать, что по желаемой цене – но в любом случае это будет нормальная цена", – сказал президент.

Владимир Зеленский заявил, что руководителю "Нафтогаза" Юрию Витренко поручено контактировать с властью в регионах и оказывать помощь в решении различных энергетических проблем.

Фокус ранее писал о том, что в ряде областей Украины школы, садики, больницы и другие бюджетные учреждения оказались перед риском остаться без тепла в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Причиной тому чиновники и мэры городов называют значительное повышение рыночной стоимости газа и дефицит его поставок в регионы.

Напомним, 8 октября "Нафтогаз" сообщал, что 45 производителей тепла накануне отопительного сезона не могут получать газ из-за старых задолженностей за голубое топливо.

В отдельной статье Фокус выяснил, что цена на бензин, автогаз и дизельное топливо по стране может вырасти на 10% до конца 2021 года.