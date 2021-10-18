Україні вистачить газу на опалювальний сезон за стабільною ціною, — Зеленський

Президент не назвав точну ціну за газ в опалювальний сезон, але зазначив, що вона буде "нормальною".

Влада України зробила достатньо для того, щоб ціни на газ для населення залишилися стабільними з початком опалювального сезону, зокрема завдяки фіксованому річному тарифному плану від НАК "Нафтогаз України". Про це в інтерв'ю ICTV заявив президент країни Володимир Зеленський.

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"Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих, предметних і своєчасних дій зробила влада. На сьогоднішній день достатньо газу для суспільства, досить газу для споживачів. Незважаючи на той газовий дефіцит, який виник зі зрозумілих причин в Європі, у нас (газу, — Фокус) не просто досить, а досить за достатньо нормальними цінами, порівняно з європейськими", — заявив глава держави.

Президент стверджує, що якби влада країни не втрутилися в ситуацію заздалегідь, тарифи на газ склали б не менше 50 грн за куб. м, однак зараз вона становить приблизно 8 грн за куб. м.

"Це — пакет на рік, який ми ввели дуже вчасно", — підкреслив Зеленський.

Глава держави стверджує, що для малозабезпечених категорій населення ціна взагалі знизилася. Також у низці регіонів є технічні питання, які, за словами Зеленського, "будуть розв'язані". За його словами, на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад, яке відбулося в Києві 30 вересня, був підписаний Меморандум між урядом, НАК "Нафтогаз України" і представниками місцевої влади про те, що тарифи підвищуватися не будуть.

"НАК "Нафтогаз України" і центральна влада гарантують дві речі: конкретну стабільну ціну і стабільний обсяг. Далі є технічні питання, юридичні та політичні питання деяких представників місцевої влади. Усе це, я впевнений, буде врегульовано, і всі отримають — не можу сказати, що за бажаною ціною — але в будь-якому випадку це буде нормальна ціна", — сказав президент.

Володимир Зеленський заявив, що керівникові "Нафтогазу" Юрію Вітренку доручено контактувати з владою в регіонах і надавати допомогу у вирішенні різних енергетичних проблем.

Фокус раніше писав про те, що в низці областей України школи, садочки, лікарні та інші бюджетні установи опинилися перед ризиком залишитися без тепла в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. Причиною тому чиновники і мери міст називають значне підвищення ринкової вартості газу і дефіцит його поставок у регіони.

Нагадаємо, 8 жовтня "Нафтогаз" повідомляв, що 45 виробників тепла напередодні опалювального сезону не можуть отримувати газ через старі заборгованості за блакитне паливо.

В окремій статті Фокус з'ясував, що ціна на бензин, автогаз і дизельне паливо по країні може вирости на 10% до кінця 2021 року.