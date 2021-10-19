Киян почнуть масово підключати до опалення: названа дата

Для повного підключення системи опалення потрібно сім днів.

З 23 жовтня в житлових будинках Києва планують почати вмикати опалення. Це пов'язано з прогнозами синоптиків, які заявили про зниження температури, повідомляє пресслужба КМДА.

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Зазначається, що є спосіб прискорити процес підключення до опалення. Для цього потрібна згода більшості мешканців будинку, зафіксована в протоколі, який потрібно направити в теплопостачальну компанію.

"Столиця з технічної та організаційної точок зору повністю готова до старту опалення. Але орієнтуємося на погоду, щоб "не обігрівати повітря" і підключати будинки тоді, коли температура знизиться", — цитує пресслужба заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Як відомо, згідно з чинним законодавством, місцева влада може запустити опалювальний сезон, якщо середньодобова температура опуститься до +8 градусів протягом трьох діб поспіль.

Нагадаємо, що в Києві з 1 жовтня почали підключати до опалення будівлі соціальної сфери — школи, дитячі садки, лікарні.

У КМДА наголосили, що в столиці працює одна з найбільших і найпотужніших систем теплопостачання. Загальна протяжність теплових мереж становить понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків — понад 11 тисяч.

Раніше Фокус писав, що в багатьох областях школи, садочки, лікарні та інші бюджетні установи можуть залишитися без опалення в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. Причиною називають значне підвищення ринкової вартості газу і дефіцит його постачань у регіони.

Ціна на газ для населення на сьогодні становить близько 8 грн за куб. м. До квітня цього року більшість регіональних газопостачальних компаній поставляли блакитне паливо за розцінкою 6,99 грн за куб. м.

Напередодні президент Володимир Зеленський запевнив, що Україні вистачить газу на опалювальний сезон за стабільною ціною.