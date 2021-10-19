Житель Хмельницкой области за $5 тысяч подделывал паспорта и помогал въезжать в ЕС, — СБУ (фото)

Стоимость услуги для одного человека составляла $5 тысяч, а клиентами были не только граждане Украины, но и иностранцы.

СБУ сообщила о ликвидации незаконной схемы по переправке граждан в Евросоюз с поддельными документами через государственную границу Украины. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

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По данным силовиков, незаконной деятельностью занимался житель Хмельницкой области. Мужчина работал страховым агентом и, используя свои связи, находил клиентов на нелегальную миграцию в страны Европейского Союза.

Свои услуги, как рассказывают в СБУ, мужчина предоставлял "под ключ", подделывая заграничный и внутренний паспорта стран-членов ЕС, а также водительские удостоверения. "Документы" подозреваемый изготовлял с использованием оригинальных бланков.

Как сообщают в пресс-центре СБУ, услугами по подделке европейских документов сперва пользовались только граждане Украины, а позже клиентами стали и иностранцы. Организатора схемы задержали на горячем — мужчина должен был получить 61 тысячу гривен за пакет документов, которые необходимы для выезда в Литву.

Взамен за деньги клиент должен был получить литовские заграничный и внутренний паспорта, а также водительские права образца Литовской республики.

Задержанному мужчине объявили о подозрении по ч.3 ст. 332. Если вина подозреваемого будет доказана в суде — ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом в течение трех лет занимать определенные должности.

[ + – ] Подделка документов для въезда в ЕС [ + – ] Подделка документов для въезда в ЕС [ + – ] Подделка документов для въезда в ЕС

Ранее СБУ сообщала о разоблачении чиновников Торгово-промышленной палаты, которые за взятку незаконно легализировали иностранцев в Украине. Иностранные граждане платили чиновникам ТППУ до $3 тысяч за изготовление фиктивных приглашений для въезда и за содействие в сборе документов, по которым они могли проживать на территории Украины.

Также СБУ информировала о ликвидации схемы переправки потенциальных террористов в Европу. К преступной схеме, как утверждали силовики, были причастны сотрудники Миграционной службы, а также ряд чиновников в двух приграничных областях Украины.