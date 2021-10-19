Житель Хмельницької області за $5 тисяч підробляв паспорти і допомагав в'їжджати в ЄС, — СБУ (фото)

Вартість послуги для однієї людини становила $5 тисяч, а клієнтами були не тільки громадяни України, а й іноземці.

СБУ повідомила про ліквідацію незаконної схеми з переправлення громадян до Євросоюзу з підробленими документами через державний кордон України. Про це інформує пресцентр відомства.

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За даними силовиків, незаконною діяльністю займався житель Хмельницької області. Чоловік працював страховим агентом і, використовуючи свої зв'язки, знаходив клієнтів на нелегальну міграцію в країни Європейського Союзу.

Свої послуги, як розповідають у СБУ, чоловік надавав "під ключ", підробляючи закордонний і внутрішній паспорти країн-членів ЄС, а також водійські посвідчення. "Документи" підозрюваний виготовляв з використанням оригінальних бланків.

Як повідомляють у пресцентрі СБУ, послугами з підробки європейських документів спершу користувалися тільки громадяни України, а пізніше клієнтами стали й іноземці. Організатора схеми затримали на гарячому — чоловік повинен був отримати 61 тисячу гривень за пакет документів, які необхідні для виїзду в Литву.

Натомість за гроші клієнт повинен був отримати литовські закордонний і внутрішній паспорти, а також водійські права зразка Литовської республіки.

Затриманому чоловікові оголосили про підозру за ч.3 ст. 332. Якщо вина підозрюваного буде доведена в суді — йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною протягом трьох років обіймати певні посади.

[ + – ] Підробка документів для в'їзду в ЄС [ + – ] Підробка документів для в'їзду в ЄС [ + – ] Підробка документів для в'їзду в ЄС

Раніше СБУ повідомляла про викриття чиновників Торгово-промислової палати, які за хабар незаконно легалізували іноземців в Україні. Іноземні громадяни платили чиновникам ТППУ до $3 тисяч за виготовлення фіктивних запрошень для в'їзду і за сприяння в зборі документів, за якими вони могли проживати на території України.

Також СБУ поінформувала про ліквідацію схеми переправлення потенційних терористів до Європи. До злочинної схеми, як стверджували силовики, були причетні співробітники Міграційної служби, а також ряд чиновників у двох прикордонних областях України.