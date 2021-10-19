Министр экологии Абрамовский подал в отставку – Арахамия

Причиной отставки главы ведомства, утверждает глава "слуг" в Раде, является высокая коррумпированность экоинспекций в регионах

Давид Арахамия, возглавляющий парламентскую фракцию "Слуга народа", заявил, что глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский решил подать заявление об отставке. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Глава фракции объяснил, что стал невольным свидетелем того, как министр пишет заявление, когда зашел к председателю Верховной Рады.

Арахамия спросил у Абрамовского, почему он принял такое решение, тот в ответ сказал, что "по собственному желанию" и попросил не расспрашивать.

В интервью журналистам руководитель "слуг" объяснил, что дальше все будет решаться согласно существующей процедуре, отметив, что, судя по всему, вопрос уже решен — и отставка Абрамовского наберет в парламенте достаточно голосов "за ".

Высокий уровень коррупции экоинспекций в регионах, по мнению Арахамии, — основная причина недовольства работой Минэкологии.

Сообщается, что на сегодня у "Слуги Народа" нет кандидата, который бы мог заменить уходящего министра. Эта должность уже обсуждалась, но подходящую кандидатуру пока еще не нашли.

Арахамия подчеркнул, что в ближайшее время на должность министра экологии будет назначен временный исполняющий обязанности, которого определит правительство. Дальше придется за неделю или 10 дней выбрать подходящую кандидатуру. Однако на вакантную должность в министерстве не будут выдвигаться кандидаты, избранные по одномандатному избирательному округу, уточнил Арахамия.

"Мажоритарщиков не пускаем, а списочников сейчас изучаем", — отметил представитель "слуг".

Отставка Абрамовского – что в "Слуге народа" говорили накануне?

В понедельник Евгения Кравчук, замглавы фракции, предположила, что, вполне может быть, что в четверг вопрос об отставке Абрамовского наберет достаточное число голосов.

По ее словам, во время заседания фракции, которое проходило в понедельник, 18 октября, ее представители допускали возможность того, что отставка министра экологии состоится уже на текущей неделе.

Если это заявление Абрамовского об отставке официально поступит в Верховную Раду сегодня, то в четверг 21 октября, согласно процедуре, будет рассматриваться вопрос, сказала Кравчук в интервью журналистам. Замглавы фракции также напомнила, что на минувшей неделе СНБО дал низкую оценку работе министерства экологии под управлением Абрамовского.

Напомним, что ранее депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Олег Дунда предполагал, что в октябре Кабмин во главе со Шмыгалем уйдет в отставку. По словам Дунды, задачей Шмыгаля было развитие экономики во время пандемии, но сейчас уже другие реалии, и перед страной стоят новые вызовы.

Фокус также писал о том, что Верховная Рада сняла Разумкова с должности спикера. За отставку главы парламента проголосовали 284 депутата.