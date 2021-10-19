Міністр екології Абрамовський подав у відставку — Арахамія

Причиною відставки глави відомства, стверджує глава "слуг" у Раді, є висока корумпованість екоінспекції в регіонах

Давид Арахамія, який очолює парламентську фракцію "Слуга народу", заявив, що глава міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський вирішив подати заяву про відставку. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Глава фракції пояснив, що став мимовільним свідком того, як міністр пише заяву, коли зайшов до голови Верховної Ради.

Арахамія запитав у Абрамовського, чому він прийняв таке рішення, той у відповідь сказав, що "за власним бажанням" і попросив не розпитувати.

В інтерв'ю журналістам керівник "слуг" пояснив, що далі все вирішуватиметься згідно з існуючою процедурою, зазначивши, що, судячи з усього, питання вже вирішене — і відставка Абрамовського набере в парламенті достатньо голосів "за".

Високий рівень корупції екоінспекції в регіонах, на думку Арахамії, — основна причина невдоволення роботою Мінекології.

Повідомляється, що на сьогодні в "Слуги народу" немає кандидата, який би міг замінити міністра, який іде. Цю посаду вже обговорювали, але підходящу кандидатуру поки ще не знайшли.

Арахамія підкреслив, що найближчим часом на посаду міністра екології буде призначений тимчасовий виконувач обов'язків, якого визначить уряд. Далі доведеться за тиждень або 10 днів вибрати відповідну кандидатуру. Однак на вакантну посаду в міністерстві не будуть висуватися кандидати, обрані за одномандатним виборчим округом, уточнив Арахамія.

"Мажоритарників не пускаємо, а списочників зараз вивчаємо", — зазначив представник "слуг".

Відставка Абрамовського — що в "Слузі народу" говорили напередодні?

У понеділок Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції, припустила, що, цілком може бути, в четвер питання про відставку Абрамовського набере достатню кількість голосів.

За її словами, під час засідання фракції, яке відбулося в понеділок, 18 жовтня, її представники допускали можливість того, що відставка міністра екології відбудеться вже на поточному тижні.

Якщо ця заява Абрамовського про відставку офіційно надійде до Верховної Ради сьогодні, то в четвер 21 жовтня, згідно з процедурою, розглядатимуть питання, сказала Кравчук в інтерв'ю журналістам. Заступниця голови фракції також нагадала, що минулого тижня РНБО дала низьку оцінку роботі міністерства екології під керуванням Абрамовського.

Нагадаємо, що раніше депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Олег Дунда припускав, що в жовтні Кабмін на чолі зі Шмигалем піде у відставку. За словами Дунди, завданням Шмигаля був розвиток економіки під час пандемії, але зараз уже інші реалії, і перед країною стоять нові виклики.

Фокус також писав про те, що Верховна Рада зняла Разумкова з посади спікера. За відставку голови парламенту проголосували 284 депутати.