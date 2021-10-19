В Украину завозили российское топливо по заниженным ценам структурами нардепа Медведчука (видео)

По информации силовиков, речь идет о прибывших в терминал Николаевского порта двух судах, в которых находились нефтепродукты из РФ. Их завозили по ценам в два раза ниже рыночных.

Сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) Николаева проверяют информацию о поступлении в Украину крупных партий горючего из РФ по заниженным ценам структурами, приближенными к Виктору Медведчуку. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

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В частности сообщается, что в терминал Николаевского морского порта прибыло два судна под флагом Панамы и страны ЕС, которые доставили в адрес украинского ООО нефтепродукты весом около 30 тыс. тонн каждое.

Было установлено, что украинская структура, на адрес которой прибыло топливо связано с нардепом Медведчуком, а задекларированная поставщиками цена нефтепродуктов была почти в два раза меньше рыночной. Это в свою очередь позволяет уменьшить размер таможенных платежей на миллионы гривен.

Также по предварительным данным, суда прибывшие в Николаев предварительно заходили в порты РФ, а топливо имеет российское происхождение.

В рамках расследования по ч. 2 ст. 364 КК Украины (злоупотребление властью или служебным положением), сотрудниками ГБР и таможенной службы был проведен осмотр задержанных судов и взяты образцы топлива для проведения экспертизы. В сообщении отмечается, что согласно результатам экспертизы, следователями ДБР будут приняты соответствующие процессуальные меры.

Ранее сообщалось, что народного депутата Виктора Медведчука обвинили в госизмене и содействии терроризму (поставки угля из оккупированных территорий на украинские государственные предприятия). Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 7 декабря включительно.

Следствие по делу о поставках угля из ОРДЛО в Украину, по которому нардепу Виктору Медведчуку объявили подозрение в госизмене, установило причастность руководства Администрации президента к преступлению.