В Україну завозили російське паливо за заниженими цінами структурами нардепа Медведчука (відео)

За інформацією силовиків, мова йде про два судна, прибулі в термінал Миколаївського порту, у яких були нафтопродукти з РФ. Їх завозили за цінами, у два рази нижчими за ринкові.

Співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) Миколаєва перевіряють інформацію про надходження в Україну великих партій пального з РФ за заниженими цінами структурами, наближеними до Віктора Медведчука. Про це інформує пресслужба ДБР.

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Зокрема повідомляється, що в термінал Миколаївського морського порту прибуло два судна під прапором Панами і країни ЄС, які доставили на адресу українського ТОВ нафтопродукти завважки близько 30 тис. тонн кожне.

Було встановлено, що українська структура, на адресу якої прибуло паливо, пов'язана з нардепом Медведчуком, а задекларована постачальниками ціна нафтопродуктів була майже у два рази меншою за ринкову. Це у свою чергу дозволяє зменшити розмір митних платежів на мільйони гривень.

Також, за попередніми даними, судна, що прибули до Миколаєва, попередньо заходили в порти РФ, а паливо має російське походження.

У межах розслідування за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), співробітниками ДБР і митної служби було проведено огляд затриманих суден і взяті зразки палива для проведення експертизи. У повідомленні наголошується, що згідно з результатами експертизи, слідчими ДБР будуть прийняті відповідні процесуальні заходи.

Раніше повідомлялося, що народного депутата Віктора Медведчука звинуватили в державній зраді і сприянні тероризму (постачання вугілля з окупованих територій на українські державні підприємства). Йому було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 7 грудня включно.

Слідство у справі про постачання вугілля з ОРДЛО в Україну, за якою нардепу Віктору Медведчуку оголосили підозру в зраді, встановило причетність керівництва Адміністрації президента до злочину.