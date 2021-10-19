"Это не страшилки": во львовской клинике ампутируют конечности пациентам с COVID-19

По словам медиков, коронавирус вызывает тромбоз конечностей. В зоне риска люди с диабетом, атеросклерозом, пациенты с избыточным весом, а также курильщики.

В 8-ой городской клинике Львова за последнюю неделю медики провели три операции по ампутации конечностей пациентам с тромбозом, который был вызван осложнениями от коронавируса. Об этом сообщает Facebook львовской клиники.

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[ + – ] Операция во Львовской клинике

В сообщении говорится, что пациенты попали с диагнозом на COVID-19 в тяжелом состоянии, у которых проявились симптомы тромбоза. Медики утверждают, что с начала пандемии коронавируса в их больнице зафиксировали 15 таких случаев.

"Вирус становится более агрессивным и это не очередные "страшилки", — предупреждают врачи.

[ + – ] Тромбоз конечностей, вызваный осложнениями от коронавируса

Медики также отмечают, что в зоне риска находятся прежде всего люди, которые болеют диабетом, атеросклерозом, а также пациенты с избыточным весом и курильщики.

Почему это происходит?

По мнению врачей, COVID-19 вызывает тромбирование мелких и больших сосудов в разных участках тела. Особенно от этого страдают легкие, поскольку вирус активирует процесс закупорки стенок кровеносных сосудов тромбоцитами, что в последствии приводит к тромбозу.

"После легких чаще всего тромбы образуются в кишечнике и нижних конечностях. Коварство и в том, что тромбоз как осложнение случается не только в разгар болезни, но после полного выздоровления", – отмечают медики.

Поэтому всем переболевшим коронавирусом врачи настоятельно рекомендуют после выписки из больницы по возможности находится на контроле у своего семейного врача.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки официально зафиксировано 15579 новых случаев заражения COVID-19. Среди зараженных — 1309 детей и 282 медицинских работника.

Также Фокус сообщал про рост смертности от COVID-19 в Украине. По статистике Минздрава, только за последнюю неделю число летальных случаев от коронавирусной инфекции выросло на 22%.