"Це не страшилки": у львівській клініці ампутують кінцівки пацієнтам із COVID-19

За словами медиків, коронавірус викликає тромбоз кінцівок. У зоні ризику люди з діабетом, атеросклерозом, пацієнти з надмірною вагою, а також курці.

У 8-ій міській клініці Львова за останній тиждень медики провели три операції з ампутації кінцівок пацієнтам із тромбозом, який був викликаний ускладненнями від коронавірусу. Про це повідомляє Facebook львівської клініки.

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[ + – ] Операція у Львівській клініці

У повідомленні говориться, що пацієнти потрапили з діагнозом на COVID-19 у важкому стані, у яких проявилися симптоми тромбозу. Медики стверджують, що з початку пандемії коронавірусу в їхній лікарні зафіксували 15 таких випадків.

"Вірус стає агресивнішим, і це не чергові "страшилки", — попереджають лікарі.

[ + – ] Тромбоз кінцівок, викликаних ускладненнями від коронавірусу

Медики також відзначають, що в зоні ризику перебувають насамперед люди, які хворіють на діабет, атеросклероз, а також пацієнти з надмірною вагою і курці.

Чому це відбувається?

На думку лікарів, COVID-19 викликає тромбування дрібних і великих судин у різних ділянках тіла. Особливо від цього страждають легені, оскільки вірус активує процес закупорки стінок кровоносних судин тромбоцитами, що надалі призводить до тромбозу.

"Після легень найчастіше тромби утворюються в кишківнику та нижніх кінцівках. Підступність і в тому, що тромбоз як ускладнення трапляється не тільки в розпал хвороби, але й після повного одужання", — зазначають медики.

Тому всім тим, хто перехворів на коронавірус, лікарі настійно рекомендують після виписки з лікарні за можливості перебувати на контролі у свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу офіційно зафіксовано 15 579 нових випадків зараження COVID-19. Серед заражених — 1 309 дітей та 282 медичні працівники.

Також Фокус повідомляв про зростання смертності від COVID-19 в Україні. За статистикою МОЗ, тільки за останній тиждень число летальних випадків від коронавірусної інфекції зросла на 22%.