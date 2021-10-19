"Це не страшилки": у львівській клініці ампутують кінцівки пацієнтам із COVID-19
За словами медиків, коронавірус викликає тромбоз кінцівок. У зоні ризику люди з діабетом, атеросклерозом, пацієнти з надмірною вагою, а також курці.
У 8-ій міській клініці Львова за останній тиждень медики провели три операції з ампутації кінцівок пацієнтам із тромбозом, який був викликаний ускладненнями від коронавірусу. Про це повідомляє Facebook львівської клініки.
У повідомленні говориться, що пацієнти потрапили з діагнозом на COVID-19 у важкому стані, у яких проявилися симптоми тромбозу. Медики стверджують, що з початку пандемії коронавірусу в їхній лікарні зафіксували 15 таких випадків.
"Вірус стає агресивнішим, і це не чергові "страшилки", — попереджають лікарі.
Медики також відзначають, що в зоні ризику перебувають насамперед люди, які хворіють на діабет, атеросклероз, а також пацієнти з надмірною вагою і курці.
Чому це відбувається?
На думку лікарів, COVID-19 викликає тромбування дрібних і великих судин у різних ділянках тіла. Особливо від цього страждають легені, оскільки вірус активує процес закупорки стінок кровоносних судин тромбоцитами, що надалі призводить до тромбозу.
"Після легень найчастіше тромби утворюються в кишківнику та нижніх кінцівках. Підступність і в тому, що тромбоз як ускладнення трапляється не тільки в розпал хвороби, але й після повного одужання", — зазначають медики.
Тому всім тим, хто перехворів на коронавірус, лікарі настійно рекомендують після виписки з лікарні за можливості перебувати на контролі у свого сімейного лікаря.
Нагадаємо, що в Україні за минулу добу офіційно зафіксовано 15 579 нових випадків зараження COVID-19. Серед заражених — 1 309 дітей та 282 медичні працівники.
Також Фокус повідомляв про зростання смертності від COVID-19 в Україні. За статистикою МОЗ, тільки за останній тиждень число летальних випадків від коронавірусної інфекції зросла на 22%.