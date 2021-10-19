"Это плохо кончится": Комаровский обратился к украинцам, подделывающим COVID-сертификаты (видео)

Доктор призвал граждан не слушать депутатов, уточнив, что ситуация в больницах тяжелая. При этом он добавил, что "на кладбищах места еще есть", а в моргах уже нет.

Доктор Евгений Комаровский выложил на своем YouTube канале эмоциональное видео, в котором высказался о ситуации в Украине в связи с последними данными о смертности от коронавируса.

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Прежде всего, Комаровский обратил внимание зрителей на ситуацию в украинских больницах и моргах. По информации врача, в украинских больницах для людей, инфицированных коронавирусом, мест нет, а в моргах выстраиваются очереди из санитаров с колясками, в которых перевозят трупы.

"Если кто-то из депутатов говорит, что в больницах есть места, то он врет. На кладбищах места еще есть, а в моргах мест нет", — сказал Комаровский.

Более того, врач отметил, что места отсутствуют и в судебно-медицинских моргах, куда привозят тех, кто умирает дома. По словам доктора, такие люди, если им до смерти не сделали ПЦР-тест, якобы попадают в число умерших не от коронавируса, а от пневмонии.

Также Комаровский указал на проблему подделки ковид-сертификатов, в условиях, когда 99% пациентов находящихся в реанимациях не вакцинированы.

"Люди наконец-то соображают, что надо привиться, но привиться они не могут, потому что они уже купили сертификат", — отметил он, вспомнив при этом историю об одном человеке, купившему ковид-сертификаты своим родителям, которые в последствии умерли.

В заключении Комаровский возмутился тем, что президент Владимир Зеленский удалил свой пост о необходимости вакцинации под давлением критики в свой адрес со стороны комментаторов.

"В комментарии к президенту приходят толпы умников, и это заканчивается тем, что президент убирает пост где его критикуют. Это же очень показательный кейс. Но у кого мозги еще остались, пожалуйста прививайтесь, потому что это плохо кончится", — заключил доктор.

Ранее Фокус сообщил позицию Комаровского относительно прививок, который уверял, что человек, сделавший прививку от коронавируса и переживающий острые симптомы после вакцинации, не заразен для окружающих.

Также Комаровский не принял предложение Владимира Зеленского возглавить Министерство здравоохранения Украины, несмотря на их "дружеские отношения".