"Це погано скінчиться": Комаровський звернувся до українців, які підроблюють COVID-сертифікати (відео)

Доктор закликав громадян не слухати депутатів, уточнивши, що ситуація в лікарнях важка. При цьому він додав, що "на кладовищах місця ще є", а в моргах уже немає.

Доктор Євген Комаровський виклав на своєму YouTube каналі емоційне відео, у якому висловився про ситуацію в Україні у зв'язку з останніми даними про смертність від коронавірусу.

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Перш за все, Комаровський звернув увагу глядачів на ситуацію в українських лікарнях і моргах. За інформацією лікаря, в українських лікарнях для людей, інфікованих коронавірусом, місць немає, а в моргах шикуються черги з санітарів із колясками, у яких перевозять трупи.

"Якщо хтось із депутатів говорить, що в лікарнях є місця, то він бреше. На кладовищах місця ще є, а в моргах місць немає", — сказав Комаровський.

Ба більше, лікар зазначив, що місця відсутні і в судово-медичних моргах, куди привозять тих, хто помирає вдома. За словами доктора, такі люди, якщо їм до смерті не зробили ПЛР-тест, нібито потрапляють у число померлих не від коронавірусу, а від пневмонії.

Також Комаровський вказав на проблему підробки ковід-сертифікатів в умовах, коли 99% пацієнтів, які перебувають у реанімаціях, вакциновані.

"Люди нарешті розуміють, що треба зробити щеплення, але зробити щеплення вони не можуть, тому що вони вже купили сертифікат", — зазначив він, згадавши при цьому історію про одну людину, яка купила ковід-сертифікати своїм батькам, які в наслідку померли.

У висновку Комаровський обурився тим, що президент Володимир Зеленський видалив свій пост про необхідність вакцинації під тиском критики на свою адресу з боку коментаторів.

"У коментарі до президента приходять натовпи розумників, і це закінчується тим, що президент прибирає пост, де його критикують. Це ж дуже показовий кейс. Але в кого мізки ще залишилися, будь ласка зробіть, бо це погано скінчиться", — підсумував доктор.

Раніше Фокус повідомив позицію Комаровського щодо щеплень, який запевняв, що людина, яка зробила щеплення від коронавірусу та переживає гострі симптоми після вакцинації, не заразні для оточення.

Також Комаровський не прийняв пропозицію Володимира Зеленського очолити Міністерство охорони здоров'я України, незважаючи на їхні "дружні стосунки".