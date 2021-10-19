В Днепровском районе Киева вспыхнул пожар в жилом доме (видео)

Возгорание началось в квартире на седьмом этаже. До этого очевидцы услышали взрыв.

В одной из квартир дома №15 по улице Энтузиастов вечером 19 октября разгорелся пожар. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

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По имеющимся сведениям, пожар начался на седьмом этаже девятиэтажки. На опубликованных кадрах видно, как из квартиры вылетают языки пламени, на улице много дыма и пожарных автомобилей. Спасатели уже приступили к тушению.

Официальной информации о погибших или пострадавших, как и о самом происшествии, пока нет.

"Апостроф" со ссылкой на очевидцев сообщает, что незадолго до пожара из квартиры раздался громкий хлопок, после чего та полностью выгорела.

Фокус ранее писал о том, что 12 октября рано утром в центре Киева разгорелся пожар на крыше жилого дома. Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, здание соседствует с Майданом Незалежности. Дым был виден также на Европейской площади и во многих других частях столицы.

Фокус ранее писал о том, что 6 октября в городе Балаклея (Харьковская область) вспыхнул серьезный пожар. По словам местных жителей, инцидент мог произойти из-за поджога камыша.